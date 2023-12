40 años hitos que marcaron los 40 años de democracia en Argentina

Raúl Alfonsín gana las elecciones

El 30 de octubre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín se impuso en las primeras elecciones presidencial desde 1973, y tras la dictadura militar que gobernó el país desde 1976.

El candidato de la Unión Cívica Radical se impuso con el 51,75% de los votos a Italo Lúder, representante del PJ. Los comicios representaron la vuelta de la democracia a Argentina y participó el 85% del padrón.

1983 - Asume Raul Alfonsin.png

Asunción del primer gobierno democrático tras la dictadura

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia. Recibió el cetro de mando del general Reynaldo Bignone y en su discurso dijo: “Hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído: hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad”.

“El pasaje a la libertad requiere una creciente comprensión de los ciudadanos sobre la importancia de cada uno de los actos que influyen sobre el conjunto social. Las libertades concretas implican libertades sociales, acceso a la educación, posibilidad de justicia igualitaria, derecho a la salud, resguardo de su intimidad y también, por supuesto, derecho al orden que el gobierno democrático garantizará con los medios que las leyes ponen en sus manos”, agregó.

Leyó apenas 28 de las 74 páginas que tenía preparadas.

1986 - Rock.png

La apertura democrática y el rock

Con el fin de la dictadura, volvieron a florerse en el país algunas expresiones artísticas restringidas. En 1983, Charly García lanzó su segundo disco solitas, que marcaría una época en la música popular nacional: Clicks Modernos.

Junto con Charly cobraron relevancia otros músicos contemporáneos como Leon Gieco, Luis Alberto Spinetta y aparecieron otras figuras como Fito Páez, Andrés Calamaro, Soda Stero o Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, entre otros.

1985 - Juicio de las Juntas.png

Juicio a las Juntas Militares

Tres días después de asumir la presidente, el 13 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín firmó el Decreto 158/83 que ordenó someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar.

Los acusados fueron: Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, Emilio Massera, Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.

Ese mismo día Alfonsín firmó el Decreto 157/83 ordenando enjuiciar a siete dirigentes relacionados con las organizaciones guerrilleras, por delitos cometidos luego del 25 de mayo de 1973.

El Consejo Supremo dispuso que el accionar militar contra la subversión terrorista fue inobjetables. Fue el senador nacional por Neuquén Elías Sapag, quien impulsó un recurso de avocamiento por parte de la Cámara Federal en la hipótesis de que hubiese un desvío, un retardo, una resistencia por parte del poder militar en la investigación de los hechos criminales cometidos por las distintas fuerzas. Y eso fue decisivo porque a través de la reforma de la ley 23.049 se aceptó y se incluyó en el Código Militar la norma a partir de la cual el Consejo Supremo de las FF.AA. ya no se planteaba como instancia última, sino que quedada sujeto a una revisión de la justicia civil.

De esta manera, las Juntos Militares debían enfrenta a la justicia civil. El juicio comenzó el 22 de abril de 1985 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio. El fiscal fue Julio César Strassera con quien colaboró el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo, quienes utilizaron como base probatoria el informe Nunca más realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

En su alegato final, Strassera dijo una frase que marcó el proceso: Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino, señores jueces: "Nunca más".

El 9 de diciembre, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua; Armando Lambruschini fue condenado a 8 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua; Orlando Ramón Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua.

Omar Domingo Rubens Graffigna, Arturo Basilio Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos.

En 1986 se dictaría la ley de Punto Final y el 1987 la de Obediencia Debida que pusieron fin a los procesos judiciales contra las Juntas Militares, en 1990 Carlos Menem dispuso los indultos a los militares condenados. Recién en 2003, Néstor Kirchner impulsó la ley de nulidad que terminó con los responsables de los crímenes de Lesa Humanidad cumpliendo sus condenas en la cárcel.

1986 - Argentina Campeon.png

Argentina campeón del Mundial '86

De la mano de Diego Maradona y bajo la conducción de Carlos Salvador Bilardo, la Selección Argentina ganó el Mundial de México 1986. Superó a Alemania en la final por 3 a 2 y logró su segundo título, el único de Maradona.

El equipo argentino ganó seis partidos y empató el restante. Superó a Corea del Sur, Bulgaria e igualó con Italia en la fase de grupos. En octavos derrotó a Uruguay y en cuartos a Inglaterra, con dos goles de Maradona icónicos: la Mano de Dios y el mejor tanto de la historia de los mundiales. En semis dio cuenta de Bélgica.

1986 - 2010 Oscars .png

El primer Oscar

En 1986, La HIstoria Oficial ganó el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera. Fue la primera vez que una película argentina se quedó con el galardón. El film escrito y dirigido por Luis Puenzo, protagonizado por Hector Alterio y Norma Aleandro, cuenta la historia de un adopción ilegal en la Dictadura Militar.

En 2010, El Secreto de sus Ojos ganó el Oscar en la misma categoría, fue el segundo galardón para el cine nacional. En ambas producciones participó el actor Pablo Rago.

1987 - 1990 Sublevaciones carapintadas.png

Levantamientos carapintada

El 15 de abril de 1987 un grupo de oficiales de graduación intermedia del Ejército Argentino, conocidos como los "carapintada", debido al hecho de que se presentaban con pintura facial de camuflaje como en la guerra, se sublevaron y tomaron instalaciones militares para protestar contra los juicios por violaciones a los derechos humanos.

La rebelión se extendió hasta el 19 de abril, cuando tras intensan negociaciones los carapintadas depusieron su actitud. “Felices Pascuas, la casa está en orden”, dijo Raúl Alfonsín ante una multitud en la Casa Rosada.

Hechos similares ocurrieron en 1988 y 1990, cuando el alzamiento terminó con 14 muertos.

1987 - Divorcio .png

Ley de Divorcio

El 8 de junio de 1987, el Congreso aprobó la Ley 23.515 que establecía el divorcio vincular. Fue promulgada el 12 de junio de 1987 por el presidente Raúl Alfonsín.

1989 - Hiperinflacion.png

Hiperinflación

Desde el 6 de febrero de 1989, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se quedó sin reservas de moneda extranjera para subastar y satisfacer la demanda por lo que se retiró del mercado cambiario. Esto generó la depresión de la moneda actual, el Austral, y una corriente inflacionaria, con saltos de precios del 3000% en un año. Ante esta situación, Alfosín adelantó el traspaso de mando dispuesto para el 10 de diciembre,

1989 - Asumen Carlos Menem.png

Menem presidente

El 14 de mayo de 1989, cinco meses antes de la previsto, Carlos Saúl Menem ganó las elecciones con el 47% de los votos y asumió la presidencia de la Nación sucediendo en el poder a Raúl Alfonsín. Fue el regreso del peronismo al poder tras 13 años.

1990 - Maria Soledad Morales .png

María Soledad Morales

María Soledad Morales fue asesinada en el San Fernando del Valle de Catamarca el 8 de septiembre de 1990.

La joven de 17 años entregada por su novio Luis «El Flaco» Tula a Guillermo Luque (hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque), quien la llevó a una fiesta en la que participaron Pablo y Diego Jalil (sobrinos del Intendente de la ciudad en ese entonces), Arnoldito Saadi (primo del gobernador Ramón Saadi) y Miguel Ferreyra (hijo del jefe de la policía), donde la drogaron con cocaína y abusaron sexualmente de ella.

En 1998, ocho años después, Tula fue condenado a nueve años de prisión por ser partícipe secundario de la violación y el asesinato, y Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión como autor material del crimen. El resto de los responsables no fueron condenados.

Por el crimen, Carlos Menem dispuso la intervención de la provincia por parte de Luis Prol.

1991 - Convertibilidad.png

Cavallo y la convertibilidad

Domingo Felipe Cavallo asumió como ministro de Relaciones Exteriores de Carlos Menem en 1989 y en 1991 tomó la conducción del Ministerio de Economía hasta 1996. Durante su gestión promulgó la adopción del peso y ley de convertibilidad, que establecía una equivalencia fija entre la moneda nacional y el dólar, por lo que un pesos equivalía a un dólar.

1991 - Creacion del Mercosur.png

Creación del Mercosur

El Mercado Común del Sur, más conocido como Mercorsur, fue fundado en 1991 por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay como un bloque económico regional.

El 26 de marzo los presidentes Carlos Menem (Argentina), Fernando Collor de Melo (Brasil), Andrés Rodríguez (Paraguay) y Luis Lacalle Herrera (Uruguay) firmaron el acta fundacional.

El Mercosur añadió a Venezuela y aún continúa activo.

1994 - Atentado AMIA.png

Atentados a las instituciones judias

El 17 de marzo de 1992 una bomba explotó en la Embajada de Israel y causó 22 muertos y 242 heridos. El ataque destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado, ubicadas en la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires. La investigación no encontró responsables y no se realizó juicio.

El 18 de julio de 1994 un choque bomba explotó en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) causando 85 muertes y 300 heridos. Hubo tres juicios sin encontrar responsables por el hecho.

El fiscal de la causa, Alberto Nisman, realizó una serie de investigación para establecer los lazos entre funcionarios nacionales y judiciales con la causa, entre ellos denunció a la entonces presidente Cristina Fernández de Kichner. Nisman murió en su departamento en 2015 un día antes de presentar su denuncia ante el Congreso. No se determinó si fue un suicidio o un asesinato.

1994 - Soldado Carrasco.png

La muerte del soldado Carrasco y el fin del Servicio Militar Obligatorio

El 6 de marzo de 1994, Omar Carrasco fue encontrado muerto en el Grupo de Artilleria 16 de Zapala, donde cumplía el servicio militar. El soldado llevaba sólo tres días de cumplimiento de las tareas cuando fue sometido a una feroz rutina de actividades físicas y una golpiza brutal que le provocó un hemotórax seguido de muerte.

Por el hecho, los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar fueron condenados a 10 años, mientras que el subteniente Ignacio Canevaro fue condenado a 15 años de prisión.

El 31 de agosto de 1994, cinco meses después del hecho, el entonces Presidente de la Nación Argentina, dispuso el fin del servicio militar obligatorio y la implementación de un sistema de voluntariado rentado

1993 - Pacto de Olivos .png

El Pacto de Olivos y la nueva constitución

En 1993, el presidente Carlos Menem y su antecesor Raúl Alfonsín firmaron el acuerdo denominado el Pacto de Olivos en el que las UCR y el PJ se comprometían a impulsar una reforma constitucional y votar en la asamblea constituyente a favor de un "Núcleo de Coincidencias Básicas" establecidas.

En 1994, se llevó a cabo la convención constituyente que modificó principalmente el periodo de mandato presidencial, de 6 a 4 años, con la posibilidad de reelección. Además, Incorporó el tercer senador por la minoría, se creó el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, el Ministerio Público y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

1995 -Explosion Rio Tercero.png

Explosión de la fábrica militar en Río Tercero

El 3 de noviembre de 1995, estalló la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba. Las detonaciones destruyeron el establecimiento y parte de la ciudad, causando la muerte de siete personas, hiriendo a más de trescientas y dañando seriamente la salud mental de la mayor parte de la población de la ciudad.

En 2014 el Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 dictó la sentencia sobre el caso, condenando a cuatro altos funcionarios de la empresa estatal a penas de trece y diez años de prisión, por el delito de estrago doloso (intencional) agravado por la muerte de personas.

El tribunal concluyó también por unanimidad y con plena certeza que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995.

1995 - Muerte Carlos Menem Jr..png

Muerte de Carlos Saúl Menem

Carlos Saúl Facundo Menem Yoma, el hijo del entonces presidente Carlos Menem, murió en un accidente aéreo el 15 de marzo de 1995. Junto a él, viajaba el piloto Silvio Oltra.

Las causas de la caída del helicoptero aún no fueron establecidas. En un primer momento la causa se cerró estableciendo que fue un accidente, sin embargo en 2014 se reabrió con la hipótesis del atentado terrorista.

1994 - Cutralcazo.png

Piquetes en Cutral Co

Las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul comenzó el 20 de junio de 1996 y se extendió hasta el 27 del mimos, se desencadenó debido a la decisión del gobernador de la provincia de Neuquén de rechazar la instalación de una fábrica de fertilizantes en la zona.

En abril de 1997, nuevamente los vecinos salieron a cortar las rutas en el marco de una protesta docente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN).

Tras una violenta represión fue asesinada Teresa Rodríguez, quien se convertiría en una de las figuras inspiradoras del movimiento piquetero.

Estas protestas fueron el comienzo de una manera de manifestarse que se extendió a los largo del país: los piquetes.

1997 - Asesinato de Cabezas.png

Crimen de José Luis Cabezas

El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997, mientras realizar una cobertura en la localidad de Pinamar. Por el hecho fueron condenado los policías Gustavo Prellezo Miguel Retana, Sergio Camaratta y Aníbal Luna a prisión perpetua. Además, Gregorio Ríos a 27 años de prisión, José Luis Auge 18 años, Sergio Gustavo González a 20 años, Horacio Anselmo Braga a 18 y Alberto Gómez.

La investigación arrojó que Cabezas fue asesinado por un grupo que respondió a la custodia del empresario Alfredo Yabrán, luego de que el fotógrafo consiguiera una foto suya con su esposa en la playa.

Yabrán se suicidó en mayo de 1998, cuando se procedía a su detención luego de algunos días prófugo.

De La Rua presidente

En agosto de 1997, la UCR y el Frepaso crearon la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación para competir en las elecciones presidenciales de 1999. Con la fórmula de Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez se impusieron en los comicios con el 48% de los votos.

De esta manera, De la Rúa sucedió en el poder a Carlos Menem.

2001 - Corralito.png

Crísis de 2001

Antes del primer año de gobierno de la Alianza, Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia tras denunciar coimas en la Cámara de Senadores. En 2001, con algunas vaivenes económicos, De La Rúa convocó Domingo Cavallo como ministro de Economía para intentar estabilizar la situación.

Sin embargo, las medidas anunciadas en diciembre, especialmente el corralito, generaron mal estar social y múltiples protestas, reprimidas por las fuerzas en medio de un Estado de Sitio. El saldo fue de 30 muertes.

Ante esta situación, De La Rúa renunció a la presidencia el 21 de diciembre de 2001. Ramón Puerta asumió como presidente y convocó a la asamblea legislativa que eligió a Adolfo Rodríguez Saá como mandatario.

Saá renunció el 30 de diciembre, dejando el cargo a Eduardo Camaño, quien convocó nuevamente al Congreso y fue Eduardo Duhalde quien asumió la presidencia en enero de 2002.

2002 - Marita Veron.png Susana Trimarco con una foto de Marita Verón.

La desaparición de Marita Verón

El 3 de abril de 2002 María de los Ángeles Verón, Marita, fue vista por última vez en San Miguel de Tucumán. Desde entonces permanece desaparecida.

Su madre, Susana Trimarco, encabezó la investigación para dar con el paradero de su hija en una causa que se relacionaba con la trata de persona.

Tras varios procesos judiciales, en 2017 se condenó a los hermanos Rubén "La Chancha" Ale y Ángel "El Mono" Ale a 10 años de prisión, al ser considerados culpables de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación sexual y el narcotráfico, entre otros delitos.

En tanto, María Jesús Rivero, exesposa de "La Chancha", otra de las consideradas cabecillas de la organización criminal, fue condenada a cumplir una pena de seis años de cárcel.

Por decisión del tribunal, los condenados cumplirán su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, hasta tanto la sentencia quede firme. Otras 11 personas también recibieron penas de 3 a 7 años y hubo tres absueltos por el beneficio de la duda.

La investigación se extendió por todo el país, Paraguay, Brasil y España, pero nunca se dio con el paradero de Marita.

2003 - 2015 Nestor y Cristina.png Néstor Kirchner le entrega el mando de su esposa, Crisitina Fernández.

Inició de la era K

El 14 de mayo de 2003, Carlos Menem anunció que no se presentación a la segunda vuelta electoral, tras conseguir la victoria en las elecciones con poco más del 24% de los votos. De esta manera, Néstor Kichner y el Frente para Victoria fueron proclamados ganadores de los comicios con el 22% de los sufragios.

Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003 y dio inició a 12 años ininterrumpidos de gobierno. Tras cumplir su mandato entregó el cetro a su esposa Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó entre 2007 y 2015.

El Frente para la Victoria marcó la recuperación de la militancia, generó una gran polarización sociales, enfrentamientos con los medios, amplió derechos sociales, pagó la deuda externa con el FMI y se retiró del poder con más de 20 funcionarios procesados por corrupción y una decena condenados y arrestados, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou.

2004 - Cromanon .png

La tragedia de Cromañón

El 20 de diciembre de 2004, un incendio durante el recital de la banda Callejeros en Cromañón dejó 194 muertos y más de 1400 heridos. El fuego se inició por el uso de bengalas que encendieron parte del techo. Las puertas de emergencia se encontraba selladas.

Por la tragedia fue destituido tras un juicio político el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Además, fueron condenados Omar Chabán, dueño del lugar, Diego Argañaraz, manager de la banda, los músicos Patricio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Christian Torrejón, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado, el escenógrafo del grupo, Horacio Cardell y el responsable de seguridad Raúl Villarreal.

También fueron condenados el subcomisario Carlos Díaz, la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, el ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Torres y la ex directora general adjunta de la misma dirección, Ana María Fernández.

Desde entonces, la organización de los recitales cambió radicalmente.

2006 - JJ Lopez .png

Desaparición de Jorge Julio López

En 2006, Jorge Julio López fue uno de los testigos directos que declaró con el represor Miguel Etchecolatz, el 18 de septiembre un día antes de la condena, López desapareció sin dejar rastros, en la ciudad de La Plata.

La última persona que lo vio fue un vecino suyo, Abel Horacio Ponce, parado en la calle 66, “entre la verdulería y el local de Edelap”. Desde entonces se encuentra desaparecido.

Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua y murió en 2022. La desaparición de López continúa impune.

2007 - FuenteAlba.png

Muerte de Fuentealba

El 4 de abril de 2007, a los 40 años el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado durante la represión de una protesta docente en la Ruta 22 a la altura de Arroyito en Neuquén.

Por el hecho fue condenado el policía José Darío Poblete a prisión perpetua. Además, recibieron penas el exjefe de la policía de Neuquén Carlos Zalazar, el exsubjefe Moisés Soto, el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto, el exjefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido, el exdirector de Seguridad Mario Rinzafri y el policía Benito Matus fue hallado responsable de "abuso de armas”.

2008 - Resolucion 125 .png Las organizaciones rurales celebran el voto no positivo de Julio Cobos. Foto archivo.

Ley 125 y el comienzo de la grieta

El 17 de junio de 2008, presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Martín Lousteau anunciaron el Proyecto de Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social, conocido como Ley 125, que establecía una fórmula que transforme el porcentaje retenido en móvil, en una relación inversa con el precio de los granos.

La medida generó grandes controversia sociales y protestas en todo el país. Finalmente pasó al Congreso, donde fue aprobada en Diputados y pasó a Senadores. La última votación terminó empatada en 36 y el vicepresidente Julio Cobos debió definir la contienda.

Su voto fue “no positivo”. La Ley no fue aprobada y el fue el inicio de una grieta política en el país entre el kirchnerismo y la oposición, que se extiende hasta 2023.

2010 - 2020 Ley de matrimonio y Ley de aborto.png

Ley de Matrimonio Igualitario y Aborto

El 15 de julio de 2010 se sancionó en el Congreso la Matrimonio Igualitario, que permitía la unión entre personas del mismo sexo.

El 20 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la interrupción voluntario del embarazo hasta la semana catorce inclusive.

2011 - Estatizacion YPF.png

El descubrimiento de Vaca Muerta

En 2011, YPF confirmó la existencia de una formación geológica descubierta por Charles Weaver en 1931 con reservas probadas del yacimiento podían estimarse en torno a 927 millones de barriles equivalentes de petróleo, de los cuales 741 millones corresponden a petróleo y el resto a gas, una de las más importantes del mundo.

En 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación entre la República Argentina y la empresa Repsol. En el marco de lo dispuesto por la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % del patrimonio de YPF.

El primer papa argentino

Tras la renuncia de Benedicto XVI en febrero de 2013, Jorge Bergoglio fue elegido Papa de la Iglesia Católica el 13 de marzo de 2013. El Papa Francisco es el primer Sumo Pontífice Argentina. Continúa en funciones.

2014 - Estela de Carloto y su nieto.png

Recuperación del nieto de Estela de Carlotto

El 5 de agosto de 2014 se confirmó el resultado de ADN de Ignacio Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto, fundadora y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Fue el nieto 114 recuperado por la institución que brega por encontrar a todos los bebés y niños nacidos en cautiverio durante la Dictadura Militar y secuestrados por las cúpulas militares. En total, ya se encontraron 132 personas.

2015 - Asume Macri.png

Macri presidente

Tras ocho años como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri se impuso en las elecciones de 2015 al superar en el balotaje a Daniel Scioli con el 51,3% de los votos.

Fue el primer gobierno no peronista en terminar su mandato desde 1924.

2015 - Ni una menos.png

Marcha del Ni Una Nenos

El 3 de junio de 2015 millones de personas salieron a las calles en ochenta ciudades de Argentina para reclamar contra la violencia de género en la primera marcha del Ni Una Menos.

Esta situación marcó un quiebre social en cuanto a los derechos y consideraciones de género.

2017 - Hundimiento ARA San Juan .png

Desaparición del ARA San Juan

El 15 de noviembre de 2017 desapareció en el mar argentino el submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo, 43 varones y una mujer.

Los restos fueron hallados el 17 de noviembre de 2018, todos sus tripulantes habían muerto producto de “evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión". Las causas judiciales aún continúa abiertas.

2019 - Alberto Fernandez .png

Alberto Fernández presidente

El 27 de octubre de 2019, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, representantes del Frente de Todos, se impusieron en las elecciones a Mauricio Macri con el 48% de los votos.

COVID en Argentina

El 20 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández dispuso la cuarenta por la pandemia de COVID. Las medidas de aislamiento se extendieron hasta el 20 de diciembre. En Argentina el primer caso se reportó el 3 de marzo. En total, murieron 130 mil personas y más de 9.8 millones fueron infectadas.

2020 - Muere Maradona .png

Muerte de Maradona

El 25 de noviembre de 2020 murió Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia y ganador del mundial ’86 con la Selección Argentina.

El astro falleció a los 60 años producto de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón. Cientos de miles de personas salieron a las calles a despedirlo y se acercaron hasta la Casa Rosada donde se produjo su sepelio. Su restos descansan en el cementerio privado Jardín de Paz de Bella Vista junto a sus padres.

messi qatar.png

Argentina campeón del mundo

La Selección Argentina de Fútbol, de la mano de Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni, venció a Francia en los penales y se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022.

El elenco nacional venció a México y Polonia en la fase de grupos y cayó ante Arabia Saudita en el debut. En octavos superó a Australia, en cuartos venció a Holanda, también por penales, y en semis goleó a Croacia.

Fue el primer mundial para Lionel Messi y el primero en 36 años.

2023 - Javier Milei.png

Milei presidente

El 19 de noviembre Javier Milei se impuso con el 55% de los votos a Sergio Massa y se consagró presidente de la nación. El líder de La Libertad Avanza entró en política en 2021 y con un mensaje de ajuste, anticasta política y con la promesa de hacer un cambio radical gobernará desde el 10 de diciembre.