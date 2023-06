5 años de cárcel para la "Tota Santillán" por violencia de género

La "Tota Santillán" , nombre artístico del productor musical y reconocida figura del espectáculo Ricardo Daniel Carías , fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el Tribunal N° 7, a cargo del fiscal Oscar Ciruzzi. La pena viene por el delito de violencia de género y amenazas a su ex mujer, a su ex suegro y su ex empleada doméstica.

En principio, hay que resaltar que Santillán no irá a prisión hasta que la condena no quede firme. Según NA, la defensa, liderada por el abogado Juan Pablo Merlo, apeló la sentencia , por lo cual la Cámara de Apelaciones deberá ratificar el fallo para que vaya preso, ya que por tratarse de una pena superior a los tres años resulta de cumplimiento efectivo.

“No veo a mis hijas desde el 2019. Las veo por videollamadas. Me arrepiento de las discusiones que tuve, de la separación que cuando te separás es discutiendo. Me arrepiento del exceso que tuve de poner las fotos de mis hijas y mi ex suegro reclamando ver a mis hijas. Yo nunca amenacé de muerte a nadie. No hubo violencia de género, nunca le puse una tijera en el ojo a mi mujer. Si yo me ponía violento era en una discusión, si le he gritado. Y muchas veces”, dijo Santillán.

NOTICIA EN DESARROLLO.