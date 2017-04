A Albi no le gustaba su mundo

Luego de confirmar su ruptura con Albi Czernikowski, la modelo habló profundamente sobre los disparadores que produjeron la separación. “Más allá de la buena relación que teníamos y de la química que hubo desde el primer momento, a él no le gustaba mi mundo... y a mí no me caía bien la política”, expresó la morocha que quiere volver a enamorarse.