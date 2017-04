A cara de perro

En una entrevista con TyC Sports, López sostuvo que, luego de la pelea con Icardi y la separación de Nara, no volvió a hablar con él. “Una charla en privado con él me va... Nunca tuve la oportunidad, siempre pusieron a los chicos de por medio”, dijo el delantero. El ex Barcelona señaló que se alejó de ellos porque eligió “ser feliz”. “Elegí eso pese a no tener contacto con mis hijos... Nunca puedo hablar con ellos directo, siempre hay un filtro. Al principio no fue fácil, pero el fútbol me dio una mano en un momento complicado”, aseguró López.

Reglas: “El mundo del fútbol tiene códigos. Cuando te mandás una macana, la pagás”, dijo Maxi.

Trabas: Maxi confesó que la charla con Icardi no se dio porque siempre pusieron a sus hijos en el medio.

Códigos

Sobre Icardi y su ausencia en la Selección, Maxi señaló: “Hay un segundo fin por el cual Icardi no está. Cuando un jugador tiene cierta exposición por afuera del deporte, el fútbol mismo es un poco celoso, te juega en contra. El mundo del fútbol tiene ciertos códigos, como en todos los trabajos. Hay ciertas reglas. Cuando uno erra, paga. Cuando te mandás una macana, antes o después la pagás”, señaló.

Por último, indirectamente le mojó la oreja al esposo de su ex mujer. “Podría hacer un libro con anécdotas, cosas lindas, interesantes... sabés cómo se vendería”, dijo entre risas antes de aclarar: “Los libros los tienen que contar los cracks, los cracks de verdad”, señaló. Mauro Icardi publicó el año pasado Sempre avanti, mi historia secreta, una autobiografía que la misma Nara se encargó de negociar.