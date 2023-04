A días de separarse, la China Suárez entrenó y mostró cómo están sus abdominales

China Suárez abdominal 1.jpg

Es que en las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen reveló los que al parecer fueron las razones que llevaron al final de la relación entre la China Suárez y el cantante, y contó algo inesperado: “Él tomó la decisión de separarse de ella”.

“No era algo que pudiera solucionarse de acá a un tiempo. Me metí en las entrañas de la separación y me contaban que hace dos semanas se desató una fuerte crisis, que no fue de un día para el otro la situación desatada. Viene de hace rato el desgaste, las discusiones y las diferentes formas de ver la vida. Había cosas en las que no se ponían de acuerdo y no hablo de tonteras o detalles, sino de cosas importantes en la vida”, reveló el periodista sobre la relación entre la China Suárez y Rusherking.

“Una visión del futuro de ambos fue el detonante que los termina separando, una idea distinta de la vida. Se llevaban bien, pero no en cosas clave. La diferencia de edad entre ambos habría pesado, pese a no ser tanta, además de que la vida de ella es distinta de la de él, ella tiene hijos y él no”, cerró.