A familia neuquina le cerraron el embarque y quedaron varados en Buenos Aires

“El problema es que nos quedamos varado desde ayer y mi marido es insulinodependiente, no se puede medicar porque no tenemos insulina. Además, mi hijo (11) tiene una discapacidad motora. No tenemos pasajes y esperamos que Aerolíneas tome alguna medida”, señaló Maisabe Coronado, quien junto a su marido y dos hijos hizo una escala en Buenos Aires antes de regresar a la capital neuquina tras un vuelo desde Córdoba.

La familia pasó la noche en la aerostación buscando respuesta en las ventanillas de la aerolínea como en las oficinas de Aeropuerto 2000 e incluso en el INADI.

“Estábamos en una puerta de embarque, cuando vemos que tenemos que mover a otra. Mi esposo va, le muestra a la chica de la Aerolínea el check-in, es autorizado a subir, porque es el último llamado, y cuando le dice que aguarde que llegara su esposa e hijos le dice que no se puede porque cerraron el sistema”, explicó Coronado.

Dijo que ella vio como le cerraban la puerta de ingreso en la cara mientras su marido y otras tres personas estaban en condiciones de embarcar.

“Mi marido no viajó, se quedó con nosotros. Fuimos a la sucursal de Aerolíneas Argentinas y nos dijeron que ellos no eran responsables de nuestra perdida de vuelo y no nos pueden dar otro pasaje para volver a Neuquén”, agregó.

El cuadro se agrava con el paso de las horas porque por enfermedad de su esposo. “Se le acabó la medicación y no puede andar con la insulina fuera de la heladera. No comió anoche y hoy no desayunó y puede hacer picos hipoglucémicos. Sinceramente, menos mal que nos reconocieron los pasajes porque no lo podíamos pagar con tarjeta y sólo tenemos 500 pesos, si nos movemos no tenemos dónde ir”, agregó la mujer.