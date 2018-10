A la cama con Sol Pérez

La ex chica del clima protagonizó una charla de alto voltaje con Angie Balbiani, Flavio Azzaro y la sex coach Mariela Tesler en su programa Online (Canal KZO) y reveló: “Yo acaricio un montón, soy gauchita aunque en la primera cita no te doy nada. A mí no me gusta”.

A su vez, la conductora buscó el consejo de la especialista que visitó el ciclo, haciendo una confesión en primera persona. “¿Qué pasa si estás teniendo relaciones y se le baja? Me ha pasado… Me ha pasado que nunca se le suba. Ponele, estás teniendo relaciones y se le baja y te dice ‘me cansé’”, contó la modelo. “¿Pero hace cuánto tiempo estaban?”, inquirió Balbiani. “Y, media hora”, señaló Sol, a lo que la sexóloga aconsejó: “Lo peor que podés hacer es decirle algo. No busquemos un sexo de competición con el orgasmo como una meta.

Yo acaricio un montón. Soy gauchita, aunque en la primera cita no te doy nada, no me gusta

La participante del “Bailando” también habló de su debut sexual. “Fue a los 18. Es más, tuve un novio durante tres años y no le toqué un pelo. No estaba preparada. Yo tenía un tremendo cagazo que casi me infarto ahí, no la pasé nada bien”, reconoció.

Luego contó una anécdota con su padre. “Yo tenía 20 años, hacía mucho tiempo que estaba de novia, él se me acercó y me dice: ‘Mi amor, vos seguís siendo virgen, ¿no? Y yo le digo, ‘obvio, papi’.

El escrache de De Brito

En las últimas horas, Ángel de Brito posteó una foto donde se ve a una rubia a los besos con un hombre en el interior de un avión. El periodista aseguró que la mujer en cuestión es Sol, quien viajó a Santiago del Estero para un evento.