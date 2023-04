A las piñas: la pelea en los pasillos de River entre Borja y Barreto

"LE ESTABA RECORDANDO LA PIÑA QUE ME DIO ALLÁ EN EL ESTADIO DE ELLOS." Borja vs. Barreto... El colombiano explicó la PICA en el final del clásico entre River e Independiente. #ESPNFútbol1 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/1FqnQBCc72

Ya con todo más tranquilo, el propio Borja habló con la prensa y no dudó en mostrar su enojo con Sergio Barreto. “Le decía a Aliendro que me decía que no peleara, que solo le estaba recordando la piña que me había dado allá, en estadio de ellos. Pero es algo que queda adentro de la cancha”, reveló el delantero colombiano. “No le dije nada, solo que ganamos 2 a 0”, sumó.

El Colibri también tuvo tiempo de analizar la victoria de River y explicó cómo fue su gol. “Creo que fue un partido complicado. Ellos vinieron a hacer un juego pausado, donde el arquero se demoraba en sacar y eso afectó nuestro juego. Hicimos el gol antes de los 20 minutos y eso ayudó mucho. Cuando entramos con Salomón (Rondón) aprovechamos los espacios que dejaron ellos porque salieron más. Sabíamos que iba a ser duro, un partido lento, de choque y eso hace que el juego de River no fluya tanto”, relató.

“No va ni la mitad del torneo, todavía falta. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. El fútbol argentino es de los más difíciles del mundo. ¿Mi gol? Fue una jugada en la que le ganó al defensa (Barreto), que me mete el cuerpo y yo lo supe aguantar. Fue un bonito gol”, agregó.