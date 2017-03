A las piñas por Laurita

Ayer, Adrián Pallares se encargó de tirar la bomba: al Pollo Álvarez no le habría caído muy bien el blanqueo que hizo Laurita Fernández sobre su relación con Federico Bal. “El Pollo se hizo ilusiones y ella le rompió el corazón. Se reunían en un hotel de la calle Superí, casi Olazábal. Tenían una relación de verano y ella, de repente, blanquea a Fede”, dijo Pallares. Es que el conductor de Combate habría tenido un affaire con la rubia mientras esta no definía su situación con el hijo de Carmen Barbieri.

Ahora a esta historia de novela se le suma un nuevo capítulo de terror: Fede y el Pollo se cruzaron el pasado jueves en un reconocido boliche de Palermo Hollywood y terminaron a las piñas.

El actor llegó a la disco y encaró para el VIP, en el que ya se encontraba el Pollo. El cruce empezó con reproches mutuos por la relación con Laurita, según informó Rodrigo Lussich en Confrontados. Los ánimos subieron mucho la temperatura y la discusión subió de tono hasta que el conductor le habría dado un empujón a Bal, quien reaccionó de forma que personal del boliche tuvo que separarlos.

“Jajajajaja, no lo puedo creer. Lau está con Fede y punto. Ella y yo somos amigos”, tuiteó el Pollo Álvarez.

¿Descargo?

La situación fue sorpresiva teniendo en cuenta que el periodista que pasó por TyC le puso el pecho a la versión periodística que lo vinculaba con Laurita. A través de Twitter, el Pollo dijo lo suyo con un único pero contundente mensaje: “Jajajajaja, no lo puedo creer. Lau está con Fede y punto. Ella y yo somos amigos”, sentenció Álvarez. A las pocas horas, Bal se limitó a decir: “No hablo de mi vida privada”.

¿Compañerito?

Antes que su compañero de Combate recurriera a la red del pajarito, la primera en negar tajantemente la versión fue Fernández, quien, sin ocultar su malestar, le dijo a Ciudad.com: “¡Es mentira! Y no me afecta que digan esto porque Fede está seguro de mí y yo de él. El Pollo es mi compañero de conducción y un amigo. Nunca paso nada con él... Si la intención es generar problemas con Fede, no lo van a lograr”.