A las piñas y piedrazos, les robaron a tres amigos en la puerta de su casa

En ese afán por no entregarle nada a los delincuentes, la mujer contó que su hijo tiró el celular arriba del techo, a la vez que recibió una piña en la cara por uno de los ladrones.

A uno de los amigos "le dieron un golpe en la cabeza con una piedra"; mientras que el tercero resultó ileso "porque no se resistió", confió Cecilia. Es que, su hijo y el otro chico se opusieron al robo y forcejaron con los delincuentes, que los golpearon con sus puños en la cara, cabeza y costillas.

Finalmente, los ladrones lograron alzarse con la mochila, que contenía documentación personal, del chico que sufrió un piedrazo en la cabeza y dos celulares.

"En un momento yo sentí que ellos gritaban y los golpes, por lo que salí y empecé a gritarles para que los soltaran. Al poco se fueron, uno salió corriendo hacia la plaza y los demás en el auto, un Corsa de color verde de 5 puertas", recordó Cecilia y de inmediato alertó a la Policía.

Al lugar acudió un móvil de la Comisaría 46 y los efectivos entrevistaron a las víctimas. "Nos tomaron los datos y al otro día fui e hice la denuncia en la comisaria de Los Álamos", contó la mujer y resaltó que en los seis años que vive en ese barrio nunca se enteró de un hecho tan violento. Sí de robos en viviendas sin ocupantes o obras en construcción.

Respecto a su hijo manifestó que está bien, aunque lamentó que se le rompió el celular. "Pero es como me decía él, prefiero quedarme sin celular yo, y no que se lo lleven estos que ni trabajan y solo andan haciendo daño", resaltó la mujer y agregó que el otro chico le duele el golpe en la cabeza, pero fue "un susto con suerte, que no pasó a mayores".

El violento robo se esparció rápidamente entre los vecinos del barrio y de los barrios lindantes, que preocupados ya organizan juntarse para hablar sobre el tema seguridad en la zona. La idea es reunirse con autoridades policiales a fin de tener una respuesta por los constantes hechos que padecen los vecinos de la zona.

"Lo único que pido es que haya mas vigilancia, pedimos con los vecinos que haya mas seguridad. Es que ya no podes salir después de las 8, 9 de la noche", expresó.