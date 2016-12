Neuquén

Antonella y Julieta Pozzi, las gemelas roquenses que saltaron a la fama a partir de su paso por Gran Hermano, desembarcan en Las Grutas con Un turco muy travieso, la obra protagonizada por Ergün Demir, Adriana Brodsky y Guido Süller. Las hermanas harán su debut teatral el 29 de diciembre en el Casino del Río. Se presentarán todos los días a las 23, durante enero y febrero.

“Es una comedia de enredos muy divertida y tiene un elencazo. Estamos aprendiendo mucho de todos”, contó Julieta Pozzi sobre el nuevo desafío. “Vamos a ser dos animadoras, el papel es muy aniñado y nos encanta”, añadió.

En cuanto a cómo llegaron a formar parte del proyecto que dirige Carlos Evaristo, remarcó que su origen rionegrino fue fundamental para que las eligieran así como su imagen, ya que “los personajes son dos chicas muy inocentes”.

Julieta también se refirió a las figuras principales con quienes comparten cartel. Sobre Ergün Demir destacó: “Es increíble. Lo admiro mucho, todos los días le agrega algo nuevo al personaje”. En relación con Guido Süller sostuvo: “Si bien compartimos un par de ensayos, no tuvimos mucha relación aún. Pero es simpatiquísimo y hay muy buena onda entre todos”.

Tiran para el mismo lado

Mientras ensayan para subirse al escenario, las gemelas continúan sus participaciones en desfiles y programas de radio en Buenos Aires. Recién el 26, después de festejar la Navidad en General Roca, arribarán a Las Grutas, donde recibirán el Año Nuevo con su familia y compañeros de elenco.

De cara al 2017, proyectan una minigira con la obra y ya tienen la cabeza puesta en abrirse paso como modelos publicitarias. “Estamos muy abiertas a lo que surja. Somos nuevas en esto y queremos probar todo”, avisó la roquense.

Sin discrepancias en cuanto a los caminos por los que optan, las hermanas afirman que están más juntas que nunca. “Todo lo que hacemos lo hacemos de a dos. Por ahora no surgieron intereses distintos y lo llevamos muy bien”, indicó .

Más allá de sus incursiones en el ámbito artístico y mediático, las gemelas continúan sus carreras universitarias de Psicología y Contador Público. Según reveló Julieta, fue allí donde encontraron un refugio ante la exposición. “Tenés un montón de gente que te quiere, hay un montón que te dice cosas feas. Poner la cabeza en otro ámbito fue súper beneficioso”, valoró.

A su vez, dijo que en GH se manejaron con límites por respeto a su familia, ya que “en Roca si hacés algo fuera de lugar, la gente habla”. “Salimos tranquilas porque no decepcionamos a nadie. Mostramos una imagen súper aniñada. Sólo hicimos una producción de fotos hot, las demás fueron con ropa, súper tiernas”, agregó descartando tener un perfil sexy.

Reencuentro con los orígenes

Julieta contó que luego de salir de GH, visitaron el terruño sólo una vez. “Nos recibieron excelente, la gente fue divina, incluso en Neuquén. Fuimos a Tarde mix y terminamos en dos radios, en el diario y en un programa que salía más tarde. Los medios fueron más receptivos ahí que en Roca”, distinguió.

Sobre la posibilidad de volver a radicarse en la región, afirmó: “Amo Roca y la Patagonia. Cuando me reciba o me case, quizás regrese. Mi idea es volver y formar una familia allá. Buenos Aires está buenísimo para esta edad, no para vivir toda la vida”.