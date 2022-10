A lo Hannibal Lecter: Haaland reveló su particular dieta

Erling Haaland no para de romper redes en la Premier League. Desde su llegada al Manchester City, el noruego de 22 años disputó un total de 13 partidos en lo que anotó 20 goles, incluidos incluidos tres hat-tricks. Estadísticas que no dejan de sorprender y hacen pensar que el ex Borussia Dortmund será uno de los máximos artilleros de la historia del fútbol. Y lo que todos se preguntan es, "¿Cómo hace?".