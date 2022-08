A los 73 años, murió la actriz y cantante Olivia Newton-John

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olivia Newton-John (@therealonj)

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, agrega el comunicado de su esposo y pide: “En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”.

Luego de que la triste noticia salga a la luz, su compañero en Grease John Travolta expresó: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”.

En una entrevista brindada al diario The Guardian en 2020, Olivia habló de su enfermedad y dijo: “Ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Sentí que algo andaba mal. Es preocupante cuando vuelve, pero pensé lo superaré de nuevo”.

Si bien nació en Inglaterra, su familia se mudó a Melbourne, Australia, cuando la actriz tenía seis años. Cuando era adolescente regresó al Reino Unido para continuar con su carrera como cantante y participar del Festival de Eurovisión de 1974.

Su arte quedó inmortalizado en éxitos como "Physical", “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”.