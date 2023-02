A los 73 años, ya recorrió 25.000 km en su bicicleta "la brujita"

“Fue terrible. Una emoción tremenda. Yo voy por la ciclovía todos los días hasta el aeropuerto porque estoy en tratamiento médico por las cuerdas vocales, entonces me recomendaron salir al aire libre y hacer mis ejercicios. En un momento me llamó la atención que por la ruta iba una bicicleta muy cargada. Llegando al km 6 me cruzo para sacarle una foto a la bici y cuando estoy más cerca me doy cuenta que venía una mujer y entonces decidí filmar ese momento para compartir esa linda experiencia”.

SUSANA SEIFERT CICLISTA DE 73 AÑOS PORTADA FACEBOOK SUSANA.jpg__.jpg

Agregó que “lo que me pasó a mi fue terrible porque tengo 57 años y mi anhelo es ser como Susana, me sirvió de inspiración y motivación para en algún momento de mi vida hacer lo mismo que ella”.

Cristina contó que es empleada de la sucursal del BPN de la ciudad de Zapala y que por estos momentos está con certificado médico y no puede hablar mucho. “La verdad que fue terrible el encuentro con Susana y no me privé de preguntarle nada”. Luego contó que es bastante deportista, que hace trekking y algo de montañismo, por caso ya coronó dos cumbres en el volcán Copahue. Sin embargo, confesó que “mi anhelo desde siempre es hacer lo de Susana, y ya le dije que nos vamos a contactar para seguir la amistad. Quiero tomar su ejemplo y poder hacer lo mismo. Para mi es una genia”.

SUSANA SEIFERT CICLISTA DE 73 AÑOS LA BICI LA RUSITA EN LAGUNA BLANCA.jpg__.jpg

Por último, relató que “después que cortamos el video nos quedamos charlando un poco más y me contó que era viuda, que no tenía hijos y que hacía varios años que realizaba esta actividad. Después nos despedimos, le deseé un buen viaje y me quedé sintiendo una profunda admiración por ella”.

A su vez, Susana va a bordo de su bicicleta con el desafío en sus pies de unir dos países. “Mi objetivo es llegar a Aluminé. Hasta Zapala me vine con la camioneta del diario por el hecho de que ya hice tres veces el camino. Esto a pesar de ser en subida y que nunca lo hice en bici te va sorprendiendo”, le contó a su ocasional compañera de ruta. “Hago Aluminé, Pehuenia, paso a Chile por Icalma, de Icalma paso por todos los pueblos para salir en Pino Hachado y llegar luego a Las Lajas. Desde ahí sí quiero volver por la misma ruta porque nunca la hice al revés”, explicó.

Tiene 73 años y lleva más de 25.000 kilómetros recorridos en su bicicleta.mp4

Redes

Susana es deportista y se lleva bastante bien con las redes sociales, de manera que va posteando algunas alternativas de su viaje. “Voy publicando en mi Facebook por donde voy por una cuestión de seguridad, si mi familia a la noche no me ve o que no llegué puede que haya alguna razón o alguien me pudo haber visto en el camino”, dijo.

Luego destacó que “así es mi vida, ya llevo más de 25.000 mil kilómetros hechos con la bici y voy recorriendo distintas rutas, tratando de no repetir. Yo paro en hospedajes sí o sí”. “Hay que disfrutar el camino, muy pocas veces he pinchado, he tenido suerte. Esta bicicleta se llama La Brujita. Hemos hecho varios viajes y nos llevamos re bien, si no estamos juntas nos extrañamos. En esta oportunidad no traje bolsa de dormir, no soy de andar con muchas pretensiones porque para mí la prioridad es la bicicleta y centrarme en ella, sino puedo entrar a la habitación con la bicicleta busco otro lugar”, relató.

SUSANA SEIFERT CICLISTA DE 73 AÑOS FOTO TOMADA POR SUSANA.jpg__.jpg Sebastian Fariña Petersen

A pesar de andar en la ruta y en bicicleta Susana le señaló a Cristina que nunca hay que perder la coquetería de mujer. “Yo tengo todas mis pertenencias, llevo mis elementos de higiene personal, las cositas que uso. Voy acompañada de dos peluches, uno me lo dieron en una escuela. Porque yo siempre que salgo llevo banderas de Rio Negro o de Argentina y las voy repartiendo en el camino”.