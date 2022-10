A los violentos, ya no los frena ni la Justicia

Parece joda, pero no lo es. Casi todos los días las restricciones de acercamiento impuestas por la Justicia son violadas, pero como eso no tiene consecuencias, no pasa nada. Hasta que pasa algo grave. En los últimos días hubo dos episodios que son las dos caras de la misma moneda: la violación de las perimetrales. Ambos, terminaron mal, porque todo está mal.