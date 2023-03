"A mis padres les dijeron que no pasaba la noche": el campeón de los Evita de Playa cuenta su historia

“Mi problema fue que se me habían fisurado los pulmones. A mis padres les habían dicho que no pasaba la noche. Era como un paquete de azúcar cuando recién nací” resumió como para explicar el milagro.

335033242_1298801974010944_1365019173458190472_n.jpg

Feliz por el logro, pero mucho más todavía por la experiencia vivida en estos días alienta con su ejemplo a que muchos chicos más se sumen al deporte más allá de los resultados porque “yo siempre digo que ganar una medalla es una gran satisfacción pero es algo extra. A estos Juegos quería venir, competir y pasarla bien”, sintetizó.

“Besos al cielo”, dijo al momento de dedicar la medalla. “Se las dedico a mis dos abuelitos Francisco que falleció hace cuatro años de cáncer y a Nelly, que murió hace un mes y una semana, muy tranquilita. Son cosas que pasan pero hay que acostumbrarse”, confesó emocionado.

335031639_216750087551046_4739275831855010568_n.jpg

“Voy al CPEM 56 de Plottier y entreno en Camioneros. La natación empieza en mi vida porque tenía que hacer ejercicios de chico y entonces me anotaron para nadar pero pasé por todos los deportes. En el club dónde ahora estoy hice fútbol, básquet, vóley y hasta boxeo no competitivo claro. Con los años me empezó a gustar natación y empecé a competir”.

335090951_1695325347552977_2966736790897366803_n.jpg

Alejandro vive su discapacidad sin complejos. “Soy una persona común, nada más que ando en silla de ruedas. No veo en los demás nada distinto que no tenga yo”, explicó con naturalidad y agregó: “además en el deporte que hago, natación, no notás la diferencia porque estás en el agua. Solamente que por ahí te tomás un tiempo más que los demás”, enfatizó.

Como nadador de pileta Alejandro Sinquigrani se dio el gusto de vivir una experiencia nueva. “Porque nunca había nadado en el mar. Hice un par de competencias en aguas abiertas, pero fue en agua de lago así que todo fue nuevo para mí. Al principio me costó salir de la rompiente pero después lo afronté como si estuviera nadando en el lago. Pude terminar y la verdad fue todo muy lindo”, contó.

Juan Favre, su entrenador en Camioneros también se mostró muy conforme con este espacio que se abren en los juegos para los chicos con discapacidad. “Con Ale empezamos hace tres años con la idea de que se pueda manejar dentro del agua y después fuimos sumando carreras. La verdad que fue una gran experiencia. Es fundamental que existan estas competencias para que la sociedad pueda visibilizar que la natación es una salida más y un facilitador para las personas con problemas de movilidad”, recalcó.

Apasionado de los deportes Sinquigrani es un asiduo concurrente al Templo de Plottier y a La Visera para alentar su querido “Torito” –el equipo de básquet de Centro Español y al Albinegro en la Visera.

“Es que me gusta hacer deporte y ver el deporte. De Español me gusta todo el equipo. Me tratan con un gran cariño principalmente Marito y “Charly” Sepúlveda que son los dos ejes que tengo. Igualmente todos me quieren. Es una gran familia. A Cipo también lo sigo. Las expectativas son simples: Sueño con llegar a la B Nacional. Los jugadores me quieren y me proponen entrar a la cancha. Soy un agradecido de ambos clubes”, afirmó.

“Yo quiero seguir periodismo deportivo. Es algo que tengo pensado hacer. De estos Juegos de Playa me llevé un gran recuerdo. Me gusto que le hayan encontrado la vuelta para que un deporte normal sea también adaptado y que la natación convencional la podamos hacer también nosotros”.

Este logro lo ilusiona para ir por más. “Mientras se pueda seguir compitiendo en aguas abiertas lo voy a hacer. Y, si en algún momento puedo ser olímpico. también lo voy a intentar porque siempre sueño con lo más alto. Pero si no se dan las cosas, no pasa nada”, concluyó.