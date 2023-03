A pesar de no ganar el Oscar, Alberto Fernández felicitó a "Argentina, 1985"

La representante de nuestro país, "Argentina, 1985" , no logró obtener el premio Oscar a Mejor Película Internacional, el cual fue otorgado a la película alemana "Sin novedad en el frente".

En su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: "Quiero felicitar a todas las personas que formaron parte de la maravillosa película #Argentina1985. A pesar de no haber ganado este premio, celebremos el enorme orgullo de que el cine argentino nos represente frente al mundo, con infinito talento y por la democracia".

alberto.JPG

Luego agregó otro tuit: "Este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia sigue siendo sólido. La violencia debe desaparecer y la voluntad popular debe prevalecer para siempre".

La cinta argentina quedó a la puerta del Oscar a la mejor película internacional, que fue para “Sin novedad en el frente” (All Quiet On The Western Front), el drama bélico del alemán Edward Berger.

La comitiva encabezada Mitre y los protagonistas Ricardo Darín y Peter Lanzani aplaudieron al ganador con la amargura del caso pero con la satisfacción del deber cumplido: haber puesto algo de luz sobre una de las historias más oscuras de nuestro país.