A prueba de exorcistas

El encuentro pareció, por una vez, dar una tregua a la grieta: estaban el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti (de frecuentes visitas a Roma), funcionarios del gobierno nacional y de la anterior gestión macrista y otros magistrados de provincias, según informó la Sala de Prensa Vaticana, que no olvidó enfatizar el pedido del pontífice a los presentes: “Si los argentinos -manifestó Bergoglio- no rezamos unos por otros estamos fritos, porque lo único que nos queda es eso, en lo demás nos peleamos siempre, entonces recemos unos por los otros para andar adelante”. El mensaje parece ir preparando el terreno para terminar con los sucesivos amagues del papa de visitar la Argentina, algo que podría suceder después de las elecciones de octubre. Bergoglio termina, casi siempre, sus intervenciones con un pedido recurrente que no fue la excepción a la multitud de políticos y magistrados que lo visitaron el viernes en los palacios apostólicos: “recen por mí”.