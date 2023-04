A qué se dedica Leo Ponzio ya completamente retirado del mundo del fútbol

Leo Ponzio no se detiene y sigue ligado al deporte pese a ya no ser más jugador profesional de fútbol. Una vez que colgó los botines –allá por diciembre de 2021- se fue a Las Rosas, su pueblo en Santa Fe, y estuvo jugando en Williams Kemmis, el club que lo formó y del que es vicepresidente. Lamentablemente una rotura de ligamentos lo alejó al ex capitán de River definitivamente del fútbol.