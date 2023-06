A qué se dedica Shamel, el hijo qatarí de Gabriel Batistuta.jpg Shamel sueña con seguir los pasos de su padre, goleador de la selección nacional.

Es un goleador nato, igual que su padre. Shamel ya jugó varios partidos y convirtió un gol. “Nací en Qatar, lejos de Argentina, y después nos mudamos a Reconquista en donde encontramos la paz que mi papá quería”, contó el joven a ESPN.

"Soy de estar mucho tiempo mirando goles de mi viejo y obviamente quisiera patear como él, pero para eso se practica. ¿Qué heredé? Los ojos verdes, nada más”, respondió entre risas.

La fama de Bati no le provoca una presión extra. “Lo llevo con calma. Me acostumbré en Reconquista, ya es algo normal. Es lo que me tocó y no diría que me pesa”, comentó.

A qué se dedica Shamel, el hijo qatarí de Gabriel Batistuta.jpg Shamel es el único hijo de Batistuta que se dedica al fútbol.

A pesar de ser orgullosos padres de 4 hijos, Batistuta e Irina tuvieron sus crisis. El delantero, que ya triunfaba en la Selección argentina, era muy buscado por la prensa y por sus fotos ofrecían fortunas.

Además, por aquellos gloriosos tiempos a Bati se le adjudicaban romances con las más impresionantes mujeres, aunque no hubo una solo foto que pudiera comprobar nada.

El ex futbolista superó las turbulencias y la familia sigue tan unida como siempre. Y ahora con una novedad: los hinchas argentinos sueñan con ver a otro Bastituta con la camiseta número 9 de la Selección