¿A quién favorece la guerra interna de los partidos nacionales?

¿Quién hubiese imaginado a un ex MPN, que todavía ejerce mandato como legislador con ese sello, aglutinando al PRO, parte del radicalismo, del Frente de Todos y hasta algún socialista detrás de su candidatura? Figueroa lo hizo. La intención, desde lo electoral, es polarizar los comicios e intentar, después de 60 años, arrebatarle el gobierno al oficialismo provincial. En ese proceso, JxC se partió en pedazos: El primero en pegar el portazo fue Carlos Eguía con su partido libertario, después el PRO y un sector importante del radicalismo con Juan Peláez a la cabeza para ir con Figueroa. Y la fórmula a la gobernación de Pablo Cervi y Jorge Taylor, que buscarán conservar al menos el sello de JxC.

rioseco martinez.jpg

En la vereda de enfrente la sangría no fue tan grande pero no deja de ser importante. Desde la conducción provincial del PJ se impulsó por tercera vez la candidatura de Ramón Rioseco. Pero el peronismo de la capital, con Marcelo Zúñiga a la cabeza, también se fue con Figueroa, junto a otros partidos y agrupaciones, como el Frente Grande, que integraban el Frente de Todos.

¿Quién saldrá favorecido en este escenario a menos de dos meses para las elecciones?

SFP Marcos Koopmann y Ana Pechen (14).JPG Sebastian Fariña Petersen

Lo lógico sería pensar que el MPN, bajo el concepto de que una oposición fragmentada favorecería sus chances. Pero no menos cierto es que Figueroa logró unir a un vasto sector de esa oposición, a la que sumó a algunos ex dirigentes del MPN y, seguramente, a una parte no despreciable del electorado independiente de la provincia. Lo que nadie puede saber, más allá de lo que digan las encuestas, es hacia a dónde se inclinará el electorado histórico del peronismo y de Juntos por el Cambio. Esa y otras cuestiones invitan a pensar en un 16A con final abierto.