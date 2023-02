A quién le robó el novio Gisela Dulko cuando comenzó a salir con Fernando Gago

“Igual yo me separé porque… esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko (ahora ex mujer del futbolista) diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’. Y a mí me llega el mail de la arquitecta”, reveló Mica Vázquez, quien había logrado descubrir la contraseña del mail de Gago, y así ver que mandaba.

Gago Dulko 2.jpg

“O sea, ¿sobre tu casa él le mandó eso a Gisela?”, le preguntaron ahí. “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”, cerró la actriz.