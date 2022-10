A Ruggeri le recuerdan "otro muerto": qué predijo de Riquelme

Las redes sociales tienen memoria y no perdonan. Muchas figuras públicas quedan presas de sus propias palabras. No resisten archivos. A Oscar Ruggeri le había pasado, junto al Pollo Vignolo, de criticar a Scaloni antes de que salga campeón de la Copa América con la selección. Y ahora otra vez volvió a pisar el palito...

Al ampliar sobre la situación, el campeón del mundo redobló la apuesta: "Si Riquelme no se prepara, le puede pasar lo de Passarella, que fue otro que tenía el ego allá arriba, no tomó cursos de nada y se creyó que, como fue el gran capitán, no se tenía que dejar ayudar. Estos tipos tienen un ego tan grande, que no los deja mirar alrededor".

Después de esa cruda premonición, Ruggeri fundamentó por qué veía un futuro tan oscuro para Riquelme si no cambia el rumbo: "No hay nada que demuestre que bajaron una línea, que son coherentes, que se manejan de una manera... Hay que prepararse para semejante cargo, no es joda"