"A Tevez deberían chularle los h..... todos los días", el exabrupto de ex dirigente

Juan Carlos Crespi, ex dirigente de Boca y candadito en la lista que encabezaba Cristian Gribaudo en las últimas elecciones del club, defendió a Carlos Tevez y criticó a la dirigencia actual, en especial a Jorge Bermúdez y Raúl Cascini por las declaraciones que hicieron ambos ex jugadores contra el "Apache".

"Un hincha de Boca no habla mal de otro jugador de Boca. Nunca podés decir que Carlitos es un ex jugador. Hizo el gol contra Gimnasia y le ganamos el campeonato a River en la última fecha. ¿Qué es un ex jugador? Gracias Tevez, le tienen que decir todos los días, chuparle los h..... todos los días", dijo Crespi en la radio AM 770.