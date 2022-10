A todo o nada: cambió su vida en Noruega por el amor en Neuquén

De ojos tremendamente expresivos, nadie pensaría que Andrea es de otro país si no fuese por algunos modos y la cabellera rubísima que tiene. Habla español casi a la perfección y sin acento. Le gusta hablar y tiene iniciativa. Por esas cosas del ¿destino?, vino de visita un mes; y ya no se fue más. Su madre, también noruega, trabajaba en un proyecto de drones en Bariloche. Se enamoró de Plottier, la cercanía con el río y el verdor de las chacras. Se compró un terreno y construyó su casa. En ella residió hasta que terminó con su proyecto.

Por entonces, Andrea quiso visitarla. Era pandemia. Había restricciones estrictas para ingresar al país. Sin embargo, con un poco de suerte y osadía logró salir de Ezeiza y llegar hasta Neuquén. Llegó el 27 de septiembre de 2020 y tenía pasaje de vuelta el 27 de octubre, un mes después. Pero nunca llegó a embarcar el vuelo de regreso. En el interín, conoció a Lautaro y fue un antes y un después. "Nos conocimos y ya no me quise ir", dijo.

image.png

En ese tiempo, hizo algunos amigos y amigas por Instagram y Discord. No había otra forma de comunicación, todavía en aislamiento social. Por intermedio de uno de ellos, Andrea conoció a Lautaro, y comenzaron a interactuar. A ella le gustó que no la "chamuyara", que su primer mensaje haya sido con la excusa de jugar un juego en equipo, con otros chicos del grupo de amigos. Así comenzó todo.

Una cosa llevó a la otra, y finalmente se conocieron. También salió de lo común ese primer encuentro: 7 AM, en el Paseo de la Costa, donde Andrea salía a correr muy temprano. "Yo, cuando lo conocí, me di cuenta de que era el amor de mi vida. Lo vi y lo supe, era él", expresó ella. Lautaro recordó de ese momento que estaba muy nervioso, y expresó: "Quedé anonadado". Pensó que no tenía ninguna chance con ella.

Su madre se quedó con ella en Neuquén hasta que cumplió los 17 años; y para febrero de 2021 regresó a Noruega donde prosiguió con su proyecto de drones. "Mis padres no estaban de acuerdo, pero vieron que era feliz", contó Andrea.

Andrea y Lautaro se fueron a vivir a la casa que había construido su madre en Plottier. "La convivencia nunca fue un problema para nosotros", dijo él. Terminaron la secundaria y fueron por más: ella estudia Organización de Eventos en la Universidad Sigo XXI y él una licenciatura en Administración Agraria.

Andrea y Lautaro se casan (1).JPG

Además, trabajan. Andrea es la encargada de una estética ubicada en Buenos Aires e Independencia; mientras que Lautaro está por abrir un carrito de pastelería en Plottier, en inmediaciones de la terminal de ómnibus. "No fue casualidad, fue el destino. Yo sabía que el amor no lo iba a encontrar en Noruega", manifestó la joven con determinación.

En una heladería de Piré, Lautaro le pidió a Andrea que sea su novia. "Desde que nos conocemos que hablamos de casarnos y formar una familia, y el amor entre nosotros es cada vez más grande", aseveraron.

Hace poco viajaron a Noruega para que Lautaro pueda conocer a la familia de su novia. Fue en julio pasado. También viajaron a Italia, donde el joven enamorado sorprendió a Andrea con una propuesta de matrimonio y un anillo de compromiso, mientras cenaban en el restaurante del hotel donde estaban parando.

image.png

Parece increíble que siendo tan jóvenes den el paso que mucha gente ya no hace por distintas razones...porque no quieren, no creen, por miedo o falta de compromiso. Estos chicos van por todo. Algunos allegados les dicen que no quemen etapas, que van muy rápido, pero ellos ven la vida con otros lentes. Posiblemente, la tradición familiar y los valores que mamaron incidan en la vida de ambos, pero está muy claro para ellos que no es por eso que se quieren casar, sino porque es lo que más quieren.

Buena comunicación, la clave para la pareja

Son jóvenes, pero algunas cosas las tienen más claras que muchos adultos y muchas parejas. En un tiempo donde el proyecto individual se impone muchas veces, y la pareja no es pareja, si no una suma de individualidades; o bien, es más fácil poner punto final a una relación que sostenerla, estos chicos saben cuál es el problema mayor que atraviesan hoy a las relaciones.

Andrea y Lautaro se casan (3).JPG Maria Isabel Sanchez

"Ante una discusión, que hemos tenido pocas, siempre decimos 'cómo podemos arreglar la situación, cómo podemos comunicarnos mejor para resolver el problema´", señaló Andrea; a lo que su compañero agregó: "Yo creo que mucha gente termina por terminar, porque es la opción más fácil".

Por momentos confiesan que se sienten "dos personas grandes en un cuerpo joven"; y se ven más reflejados en amigos y parejas que promedian los 30 años. "Desde el primer momento supimos qué queríamos y nos gustaban las mismas cosas. Amamos a los animales y a los niños; queremos una familia grande; y creemos que nuestro amor será para toda la vida", contó Andrea.

Lautaro destacó que son "un gran equipo, una pareja muy compañera". Y su novia añadió: "Tenemos mil proyectos, pero al final del día elegimos estar juntos. Somos mejores amigos y nos divertimos mucho".

image.png

Jóvenes con grandes proyectos

Aparte de estudiar y trabajar, se están construyendo una casa. Mientras tanto viven en la que se hizo la madre de Andrea, en Plottier, donde conviven con 9 animales, entre gatos y perros. Es que les encanta rescatarlos de la calle.

Actualmente se preparan con mucha felicidad para el día soñado de sus vidas, el próximo 19 de noviembre. Estamos muy ansiosos, pero listos para dar este paso y llevar una vida de casados", manifestaron. Ya tienen casi todo preparado, entre el vestido, el catering, la música y el lugar que será el Club Alemán. "Mi familia viene de Noruega y estamos muy contentos", cerró Andrea.