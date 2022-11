A una jubilada le llegó una boleta de luz por 108 mil pesos

La mujer comenzó a vender rosquitas y tortas fritas por las mañanas para intentar recaudar el dinero. Mientras tanto, continuó con los reclamos junto a Paulina, su hija. "Cuando fui a Edersa me anularon la boleta y me hicieron otra de 40 mil pesos, a pagar en dos cuotas. En el barrio, dos empleados de Edersa me mandaron al EPRE, donde me asesoraron abogados y me mandaron con una boleta nueva", dijo a LU19.