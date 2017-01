"A una mujer la maté por celos y a la otra por amor"

Salta.- Gabriel “Chirete” Herrera, el hombre de 39 años que mató a dos mujeres dentro de cárceles salteñas, dijo estar arrepentido por los crímenes y al tiempo admitió que a su última pareja, a quien asesinó dentro del penal de Villa Las Rosas, la mató “por celos”. “No quería matarla, pero los celos me jugaron una mala pasada”, contó ante el fiscal Rivero el preso.

Si bien Herrera dijo estar muy conmovido y expresó su arrepentimiento, lo cierto es que el doble femicida repitió la estrategia que utilizó casi once años atrás, cuando asesinó a su esposa Verónica Castro. “La maté porque la amaba. Me pidió el divorcio y no soporté la idea de que se fuese con otro”, aseguró en ese momento.

Tras su declaración fue llevado nuevamente a la alcaidía, donde permanece alojado por medidas de seguridad, ya que en penal de Villa Las Rosas habría sufrido amenazas de otros internos tras el crimen de Andrea Neri, de 19 años, su pareja desde hacía poco más de un año, durante un encuentro íntimo en el que también estaba presente el bebé de ambos.

En tanto, el abogado de la familia Neri negó que Herrera haya matado a Andrea por celos: “Si dijo que fue por celos es mentira. Según la familia de Andrea, él la mató porque ella le dijo que no quería seguir más”.

De todos modos, indicó el letrado, “si la mató por celos o porque ella lo quería dejar, la calificación de lo que hizo es femicidio, es decir que estamos hablando de un hecho que se juzga por una ley especial y que tiene una pena más grave, que es la prisión perpetua”.

El hecho ocurrió el 5 de enero, poco después de las dos de la tarde, cuando Andrea entró a la celda de su pareja Gabriel Herrera, llevando en brazos a su bebé de dos meses. Era el día de visitas a los internos, por lo que dentro y fuera del penal había muchas personas.

En la celda Andrea y Gabriel estaban completamente solos, pero no pasó mucho tiempo hasta que el hombre de 39 años salió con su hijo en brazos, se lo entregó a los guardiacárceles y les avisó que había matado a la joven.

Leve condena a un abusador

Un hombre fue condenado por abuso sexual simple en perjuicio de una adolescente a la que sometió a tocamientos cuando se juntaban en reuniones en una comunicad evangélica que compartían. La denuncia por el hecho había sido realizada por la madre de la víctima. Sin embargo, la jueza en feria, María Victoria Montoya Quiroga, condenó a este hombre a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y le impuso reglas de conducta, tales como prohibición de acercamiento y contacto por cualquier vía con la víctima y sus familiares y que realice tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos cometidos. El acusado no cumplirá pena en la cárcel y esto motivó bronca y reclamos por parte de los familiares de la chica.