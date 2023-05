A una semana de recuperar la libertad, cometió un robo y quedó libre

Al informe policial que daba cuenta de la secuencia y el testimonio de la víctima, se sumó el secuestro del inhibidor propiamente utilizado, una ganzúa y el botín (propiedad de la víctima) en poder de los delincuentes, por lo que pronto se pidió una audiencia de formulación de cargos.

Mientras que los tres fueron acusados por la fiscal Soledad Rangone ante el juez Cristian Piana, sólo para uno de ellos se requirió una prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación; para Hucha, dado que cuenta no sólo con una condena previa en su haber, sino que además los cómputos judiciales indicaron que había recuperado la libertad apenas una semana antes del robo.

Es por esto que, en su caso, se consideró probado el riesgo procesal y el juez le dictó cuatro meses de preventiva.

No obstante, el caso no quedó allí, ya que la defensa solicitó la revisión en pos de requerir una medida de menor gravedad teniendo en cuenta que no se trató de un hecho con violencia hacia las personas y ofreciendo prueba de que el imputado tiene arraigo y no se dará a la fuga dado que quedará junto a su familia.

Esta vez, el debate pasó a manos de los jueces Raúl Aufranc, Dardo Bordón y Carolina García, quienes valoraron las posturas de las partes y llegaron a un fallo dividido.

Por su parte, Aufranc y Bordón no consideraron sus antecedentes como suficientes para asegurar un riesgo de fuga o entorpecimiento, uno de ellos incluso indicando que sería caer en un prejuicio. Además, ambos señalaron que el hombre aún no ha sido condenado por este nuevo hecho, por lo que continúa amparado por el principio de inocencia.

Por esto, y valorando el arraigo como válido, ambos resolvieron anular la prisión preventiva -por voto mayoritario- dispuesta originalmente por Piana y otorgar la libertad supeditada a comparendos semanales en comisaría.

La jueza García votó en disidencia, considerando que el riesgo procesal es claro y debía mantenerse la detención durante el plazo de investigación de cuatro meses.