Abandonó el circo y eligió una nueva vida en Rincón

El gimnasta hace un espectáculo de humor y acrobacia. "Hacer reír es una herramienta que amontona a muchas de las familias y es muy cálido trabajar con las familias. Mis eventos fueron destinados a personas de 8 hasta abuelitos que siempre se suman ", contó.

Al volver de Uruguay, comenzó en marzo una gira por toda la Patagonia argentina. "Fueron 10 días y nos empezaron a cancelar las funciones y era todo raro. Nadie sabía que era una cuarentena tan larga", relató.

Al darse cuenta de que "venía para largo", decidieron cancelarla definitivamente y retornar a La Plata. "Nuestra idea inicial era volver de esa gira y ya irnos a radicar definitivamente a Rincón de los Sauces, y con todo esto lo debemos adelantar todo", se lamentó.

p12-f1b-nqn(SCE_ID=482308).jpg

Debió hacer dos viajes por tierra llevando todos los elementos de la casa. "Recorrí los 1200 kilómetros, bajé todo, dormí una noche y la siguiente pegué la vuelta a La Plata para terminar de llevar lo último", contó.

El 19 de marzo tomó la ruta con destino final a Rincón, con los últimos elementos del hogar, pero a medida que recorrió los kilómetros, los comercios y hoteles ya estaban cerrados. Tras el aviso de Alberto Fernández en la noche para que comience el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), Aníbal "se apuró".

"Me di cuenta de que los pueblos cerraron en la noche, me costó hasta cargar combustible y no pude parar a dormir", apuntó, y el mismo 20 de marzo, cuando el ASPO se hizo efectivo en todo el país, fue el primer día viviendo en Rincón.

Tras 282 días de instalado y de la llegada de la pandemia, Aníbal continúa con incertidumbre. No sabe qué pasará ni qué eventos podrá realizar. "Mi actividad tiene mucha previsión, o sea, yo normalmente planifico lo que vaya a hacer seis meses", contó.

Tenía todo cerrado para este verano del 2021 volver a Uruguay, pero los primeros días de diciembre las fronteras se cerraron y así se cayó la única posibilidad laboral que tenía.

La pareja de Aníbal entró durante el aislamiento al hospital de salud mental. "Al principio de todo fue un caos. Pero fue en los primeros dos meses, cuando había mucho miedo. Nos convencieron de que era una locura. Y después creo que todos nos relajamos y si tenía que pasar que pase, pero nos dejamos de paranoiquear tanto", relató. Con el trabajo de ella estable dentro del sistema de salud, la economía de la pareja resiste a pesar de que la situación epidemiológica es un poco complicada.

Más allá de este momento particular, Aníbal recalcó la importancia de "la tranquilidad".

"Por más de que ahora no estamos en un buen contexto, Rincón te da mucha paz y tranquilidad, y creo que es mi lugar para quedarme y descansar", concluyó.

Dice que es su lugar en el mundo

Tras 282 días de instalado y de la llegada de la pandemia, Aníbal continúa con incertidumbre. No sabe qué pasará ni qué eventos podrá realizar. “Mi actividad tiene mucha previsión, o sea, yo normalmente planifico lo que vaya a hacer seis meses”, contó.

Tenía todo cerrado para este verano del 2021 volver a Uruguay, pero los primeros días de diciembre las fronteras se cerraron y así se cayó la única posibilidad laboral que tenía.

La pareja de Aníbal entró durante el aislamiento al hospital de salud mental. “Al principio de todo fue un caos. Pero fue en los primeros dos meses, cuando había mucho miedo. Nos convencieron de que era una locura. Y después creo que todos nos relajamos y si tenía que pasar que pase, pero nos dejamos de paranoiquear tanto”, relató. Con el trabajo de ella estable dentro del sistema de salud, la economía de la pareja resiste a pesar de que la situación epidemiológica es un poco complicada.

Más allá de este momento particular, Aníbal recalcó la importancia de “la tranquilidad”.

“Por más de que ahora no estamos en un buen contexto, Rincón te da mucha paz y tranquilidad, y creo que es mi lugar para quedarme y descansar”, concluyó.