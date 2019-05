Al respecto de su historia, el joven contó en diálogo con LMN que un día su ex novia lo llamó por teléfono cuando volvía de la chacra de su tío en El Sauce y le dijo que llegaba a la ciudad junto a una mascota. Esa mascota era una chanchita recién nacida.

"En el momento no entendía nada, pero mi ex me comentó que la chancha era muy débil y su hermanito ya había muerto, por eso quería que tuviera una vida mejor. No lo pensé mucho, accedí y Abi se quedó en mi departamento. La criamos a biberón, pero el problema fue cuando empezó a crecer. Tenía que limpiar la casa por lo menos tres veces al día y ella pasaba la mayor parte del tiempo sola porque yo estaba en el trabajo. La verdad, no era lo que queríamos para su futuro", confesó Frank.

Abi tiene poco más de 4 meses de edad, tiene la contextura física de un perro mediano y pesa 40 kilos.

Por esta razón, decidieron llevar a la pequeña chancha devuelta a la chacra -ya en buen estado de salud- para que pudiera convertirse en madre, dar a luz a más crías y tener una expectativa de vida más amplia. Sin embargo, al ser de tamaño chico y tener 10 tetillas en vez de 14, le dijeron que no había chances de que pudiera cumplir este rol.

"Como todos ya estábamos encariñados con ella, los dueños de la chacra decidieron tenerla como una mascota más de la familia. Abi al principio estuvo suelta, pero después empezó a entrar en el jardín de la casa y romper todo. Era normal, pero no podían controlarlo. Además estaba el tema de la comida, que les generaba un gran gasto. Pensaban regalarla, pero me negué y les pedí un mes para encontrarle un nuevo hogar", relató.

Abi

Y un día, la ayuda llegó

Con el futuro de Abi pendiendo de un hilo, Frank recibió la ayuda de una "amiga del alma", Agustina Scantamburlo, quien hizo todo lo que estuvo a su alcance para que Abi pudiera tener una segunda oportunidad en un lugar donde fuera amada incondicionalmente sin los peligros de ser abandonada o quedar en las manos equivocadas.

"Ella fue el cerebro de todo. A los pocos días surgió la posibilidad de trasladar a Abi a un refugio en la provincia de Buenos Aires y otro en Córdoba, pero no lo veíamos viable porque el viaje era muy largo. Un día Agus me llamó y me dijo que tenía un notición; un santuario de animales de granja en La Pampa se había contactado y los dueños se ofrecieron a tenerla. No sólo eso, sino que también estaban dispuestos a venir a Neuquén a buscarla", relató Frank, emocionado de tan sólo recordar la aventura que le tocó vivir.

"Yo como carne, no lo voy a negar porque sería muy hipócrita. Pero sí puedo decir que después de conocer a Abi, voy a pensarlo mejor antes de hacerlo", confesó Frank.

Los dos días que Abi tuvo que esperar para poder emprender el viaje a La Pampa los pasó en una chacra de Cipolletti bajo el cuidado de Estefanía Graziosi y, en este corto periodo de tiempo, también fue atendida por el médico veterinario Santiago Akrich.

El profesional fue el encargado de vacunarla y entregarle su libreta sanitaria para que quedara en claro que cruzaba a la provincia de La Pampa como una mascota. También le regaló una pechera para que lo recordara en el camino.

Abbi

Refugio Las Coloradas de La Pampa y un ángel de la guarda

La encargada del santuario para animales de granja ubicado en la localidad de Realicó, Lucía, viajó junto a su pareja hasta Neuquén capital en motorhome para poder buscar a Abi.

"Es un ángel. Lucía es la única persona vegana en Realicó y su pareja come carne, pero no le importó nada y la acompañó en esta locura. Lo hizo por amor, porque eso es lo que fue toda esta aventura, una cadena de amor. Llegaron el domingo a las 9 de la mañana y el mismo día hacia el anochecer ya estaban en el refugio. Abi se portó de diez y ahora sabemos que está feliz. No puedo negarlo, la chanchita movilizó mis sentimientos", concluyó el joven neuquino, con la voz quebrada.

Abi

Una campaña solidaria que tocó a más de un corazón

Para poder pagar el gasoil del motorhome y colocarle las vacunas a Abi para obtener su libreta sanitaria fue necesario recolectar un monto de dinero aproximado a los $10 mil. La suma se completó el martes por la mañana -en tan sólo cuatro días- gracias a la ayuda de todas las personas que decidieron aportar su granito de arena para que la chanchita más famosa de la provincia pudiera comenzar una nueva vida y, en consecuencia, el mejor capítulo de su vida.

Abi llegó sana y salva a La Pampa el domingo por la noche. Hoy disfruta de las tardes de otoño junto a su nueva familia.