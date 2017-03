Aborto y denuncia

La ex novia del hijo de Carmen Barbieri fue al piso de Intrusos y le pegó duro a la capocómica. Reveló un episodio entre las dos hace seis años, cuando estaba embarazada de Fede y Carmen le dio una pastilla que la hizo perder a su bebé.

Tamara relató que la diva de la revista fue la primera en saber de su embarazo. “No se lo quise contar a mi mamá porque yo recién empezaba mi carrera y pensé que me iba a querer matar”, contó y explicó que confiaba mucho en su entonces suegra.

“Un día le digo: ‘mami (por Carmen), estoy descompuesta, me siento mal’ y me dio una pastilla de su cartera. Yo la tomé y no pude hacer la segunda función porque me descompensé y empecé con pérdidas”, recordó la ex de Fede. Aseguró que esa noche se fue del teatro en ambulancia y agregó que las cámaras del programa de Jorge Rial capturaron el momento.

Con mucha angustia, la vedette, que hace más de un año trabaja fuera del medio, se liberó de ese gran peso que llevaba encima. “Me duele tanto. Hace seis años que estoy con esto metido y no lo puedo sacar”, dijo Tamara con los ojos llorosos, aunque fue cuando Marcela Tauro le preguntó si sentía culpa que rompió en llanto: “Sí, siento culpa porque si yo hubiera ido con mi mamá -en vez de con Carmen-, tal vez hoy tendría otro hijo”. Marina Calabró, que siempre defiende a la comediante, le dijo que es muy difícil probar la acusación ante la Justicia, pero Gala advirtió que tiene pruebas.

Denuncias cruzadas

El hijo de Barbieri había acusado a la morocha de querer provocar escándalo hablando mal de él para participar del “Bailando”. “Yo no soy esa persona que con una denuncia por violencia de género hizo todo un programa”, ironizó refiriéndose a Fede Bal. Gala acusó a la capocómica de amenazarla para que ya no hablara ni de ella ni de su hijo y añadió que al día siguiente le robaron en su local, implicándola en ese episodio.