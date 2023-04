¿Abre este jueves el paso internacional Cardenal Samoré?

Un cortocircuito ocasionó que el Paso Cardenal Samoré no estuviera habilitado este miércoles. Aunque se consiguió el repuesto correspondiente se realizaron trabajos de mantenimiento en general por lo que no hay certezas sobre la fecha de apertura .

También incidió la demora en conseguir el respuesto, que demandó unas 12 horas, ya que tuvieron que viajar desde San Martín de los Andes hacia la ciudad de Neuquén. " Toda la instalación está realizada para grupo electrógeno, entonces hay que adquirir materiales especiales, sino no resisten ", indicaron.

Pasado el mediodía, pudieron conseguir el elemento para llevar a cabo la reparación, pero "aprovecharon que no estaban atendiendo para realizar un mantenimiento generalizado", porque desde hace varios meses no se cerraba el paso internacional. "Venimos de una temporada estival en el que hubo una circulación récord, así que no hubo oportunidad de hacer ningún mantenimiento. Además, acabo de pasar Semana Santa que también trajo consigo mucho turismo", señalaron.

Ante estas circunstancias, decidieron revisar las nuevas instalaciones realizadas en anexos recientemente hechos para garantizar que estén en óptimo funcionamiento. "Este año colapsó todo, pero bueno, con estas refacciones y mantenimientos esperamos todo quedé para el funcionamiento", puntualizó.

No obstante, aseveraron se informará cuándo estará habilitado nuevamente para la circulación binacional entre Argentina y Chile. "Esperamos que mañana (jueves) este todo terminado, pero lo vamos a anunciar mediante un comunicado", dijeron a LMN.

Es por ello que se pide a las personas interesadas en viajar que antes de acercarse al Paso Cardenal Samoré se informen para asegurarse que esté en funcionamiento.