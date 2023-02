Abrió los ojos la gemela argentina que sobrevivió tras arrojarse de un tercer piso

En declaraciones radiales, y antes de partir hacia España al reencontrarse con su hijo, Lima comentó: "No la podían mover el día anterior porque tenían miedo, tenía muy tomado el pulmón. Tuvo una mejoría y van a tratar de despertarla para poder hacer las curaciones. Tiene la mandíbula quebrada y es lo primero que quieren curar".

Además, el abuelo de la menor contó que sufrían un fuerte acoso escolar: "El bullying empezó porque eran argentinas, tenían acento argentino. Y eso se agravó cuando Alana quiso llamarse Iván y vestirse como varón. Fue eso, literal".

edificio gemelas balcon barcelona argentina Gentileza El País / España

Luego de lo ocurrido, en el domicilio de la familia se encontraron dos cartas escritas y dos sillas que habrían podido utilizar para tirarse, por lo que se sospecha que podría haberse tratado de un suicidio colectivo, aunque por el momento esa hipótesis no fue confirmada de manera oficial.

Leila, la menor que sobrevivió, expresó en su carta que "acompañaría" a su hermana y que actuaba "en solidaridad". "Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir", habría escrito Alana.

El hombre contó también que en su carta pedía perdón y confesaba que "había tomado esa decisión porque no soportaba el bullying que sufría por su decisión de llamarse Iván y de ser transgénero. Decía que no soportaba más y que se quería ir de este mundo".

"En lugar de decirle Iván la llamaban Ivana. No pudo superar el bullying. Ella quería ser feliz y sintió que si no podía ser feliz de chiquita, tampoco iba a poder de grande", dijo su abuelo.