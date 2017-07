“El amor no es lo mío, no tengo suerte en el amor. Me encanta estar enamorada, pero no tengo suerte. Me entrego tanto que me hacen mie... siempre. Se abusan de mi amor”, sentenció Andrea Rincón al anunciar que su noviazgo con Martín “Mono” Fabio, de Kapanga, sólo fue un fugaz capítulo en su vida.