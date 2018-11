Abuso y castigo

“La gente piensa que Tom es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría. Ha administrado castigos personalmente a altos cargos de la iglesia”, afirmó la actriz.

Al frente: “Es muy consciente de los abusos que ocurren en la cientología”, dijo Remini.

“A los cienciólogos se les dice que Tom Cruise está salvando el mundo, por lo que es considerado una deidad”, afirmó Remini.

Desde que se alejó de la organización, Remini no ha cesado en denunciar las prácticas abusivas dentro de la cientología. “Perdí muchos amigos porque no me permitían hablar con ellos o con mi familia”, confesó hace un tiempo en un mano a mano con la presentadora Ellen DeGeneres.