Acá manda Silvina

La novedad la confirmó el Chato Prada, uno de los productores de ciclo, con una foto en Twitter. “Bienvenidos a SHOWMATCH2017 @SilvinaLunaWeb @elpolacoOficial”, escribió uno de los íntimos amigos de Marcelo Tinelli junto a la postal.

Mientras él guardó silencio, ella compartió en las redes sociales su felicidad por volver al programa. “A ensayar ya!!!!”, resumió.

El romance entre la actriz y el músico fue uno de los más llamativos del verano dado que se conocieron mientras protagonizaban la obra Abracadabra, en Villa Carlos Paz, por lo que la productora los tuvo en cuenta desde un primer momento.

Sin embargo, el cantante de cumbia debía regresar a la pista junto a Barby Silenzi -su bailarina durante el año pasado- a modo de revancha por haber perdido la final ante Pedro Alfonso y Flor Vigna, pero fue la modelo quien manifestó que le molestaría verlos juntos en la pista porque entre ellos hubo un affaire que no dudaron en hacer público.

“Me lo esperaba. Ella no da puntada sin hilo (risas). Creo que nadie se acordaba de ella y desde que está con él, empezó a aparecer. Le está saliendo todo a la perfección”, contó la ex de Francisco Delgado sobre la confirmación de la pareja.

Silenzi no fue dejada de lado por Ideas del Sur y fue convocada para ser la compañera del diputado José Ottavis. “Estoy re contenta y agradecida a la producción de ‘Bailando’ de que me haya convocado una vez más”, contó la mediática.

Tinelli seguramente se hará eco de esta disputa y la revivirá en su certamen, enfrentando a los protagonistas de este “triángulo amoroso”.

15/5 Es la fecha en la que el programa volverá a la pantalla de El Trece.

Cuidado, Granata y Vannucci

Otra de las flamantes incorporaciones al ciclo es la de Cristian “Ogro” Fabbiani, quien actualmente se encuentra jugado en el club Deportivo Merlo de la Primera C del fútbol argentino.

Esta no es la primera vez que el jugador es tenido en cuenta para el certamen. En el 2015, el propio conductor expresó sus ansias por ver en la pista al deportista -que hacía ya un largo tiempo se había separado de Victoria Vannucci. “Al Ogro lo llamamos. Tiene muchas chances si él quiere. Me encantaría que el Ogro bailara”, señaló Tinelli ese año, en una entrevista radial.

Esta vez parece haberle cerrado todo al Ogro para finalmente aceptar la propuesta de Ideas del Sur. “Atención, Vannucci; atención, Granata”, advirtió el periodista Ángel de Brito, quien se encargó de hacer pública la novedad.

La lista completa, en Este es el show

Si bien en los programas chimenteros aparecen decenas de nombres con grandes chances de participar de Showmatch, la lista final la darán a conocer Paula Chaves y José María Listorti en Este es el show, que arrancará el 8 de mayo.

Nancy Pazos dijo que va al “Bailando” por la plata

Tras negarse en varias oportunidades a participar del programa de Marcelo Tinelli, Nancy Pazos, periodista y panelista de Los ángeles de la mañana, aceptó ser parte del ciclo.

“Estuve a punto de no hacerlo. Casi me caí, pero me levanté por plata, a billete”, detalló Pazos sobre el principal motivo por el cual cerró su incorporación.

Según la información dada a conocer en el magazine, Nancy bailará con Cristian Ponce, quien ya fue partenaire de Lizy Tagliani, Sabrina Rojas, la Niña Loly y Juana Repetto, entre otras famosas.

El año pasado, la panelista estuvo muy cerca de participar, pero se terminó bajando por diferentes motivos, entre ellos, la negativa de sus hijos y su disconformidad al verse bailar.