Acechan con inhibidores de alarma a la salida de la escuela

La última situación que fue viral no llegó a consumarse, pero reavivó la preocupación de muchos padres. Fue una madre que acercó a sus hijos este martes, a las 13.15, aproximadamente, estacionó en una esquina de la institución, sobre Bouquet Roldán, y no pudo cerrar el auto.

"Es la tercera vez que me inhiben el auto. Yo estaba estacionada en la esquina de la escuela y no podía poner la alarma. Levanté cabeza, comencé a mirar, caminé un poco y pude ponerla. Cuando le digo a mis hijos 'esperen que no puedo cerrar', otra mamá en Roca me dice que le pasó lo mismo. Y la semana pasada le robaron el celular", contó Flor a LMN.

Incluso recordó que hace dos semanas, a su madre le vaciaron el auto cuando lo dejó cerca de la Escuela 125. "Una parejita vio que había sido un chico. Es decir, viene pasando seguido. Cada vez más pareciera", añadió la mujer.

Llamó a la Policía para denunciar el hecho y pedir que se dé una vuelta. "Yo sé que no pueden hacer mucho, pero que estén atentos al menos", expresó.

Tras tomar conocimiento de los hechos, desde la Policía proporcionaron los números de los patrulleros que realizan prevención en la zona. De esta manera, la comunidad educativa podrá llamarlos cuando acechen nuevamente los inhibidores de alarma.

Con anterioridad, otro papá sufrió la sustracción de su billetera, luego de inhibirle la alarma del auto; y a otra mamá le sacaron todo lo que tenía en el baúl de su vehículo. En su caso, había estacionado en la esquina del CEF N°1.

"A la mañana le había comprado botines a los chicos, y me llevaron los bolsos de fútbol de ellos y una mochila donde tenía mi billetera, la documentación y la plata para pagar el torneo, más un canasto completo, con los termos y la merienda", contó Valeria, la víctima.

Guadalupe, otra mamá que había estacionado su camioneta sobre Roca, a escasos metros del portón de ingreso a la escuela le sacaron su celular. Bajó, despidió a su hija y al regresar, ya se lo habían sustraído del torpedo del vehículo. En su caso, contó con la ayuda de otros padres para localizar por GPS el teléfono, el que ya se había trasladado hasta una vivienda cercana a la salita de salud del Progreso.

Solicitó ayuda en la Comisaría Tercera, donde le dijeron que antes de intervenir debía formalizar una denuncia y realizar otras diligencias procesales.

Se sospecha de una o más personas que están al acecho y cuenta con un vehículo de soporte para escapar raudamente del lugar, ya que son muy rápidos al actuar. Hasta el momento nadie ha podido individualizarlos. Sólo existen sospechas.

Así operan los ladrones

Los delincuentes que cometen robos con esta modalidad suelen operar de a dos. Mientras uno hace vigilancia, el otro inhibe la frecuencia de la alarma. Los dispositivos inhibidores pueden ser manuales, tipo Handy, y otros que se instalan en el propio auto de los delincuentes y tienen un rango de alcance de 50 a 70 metros.

Para realizar esta maniobra es necesario tener un captador de frecuencia, que se puede conseguir en casas de electrónicas y son bastante caros.

Una vez realizado este proceso técnico, el Handy puede bloquear el sistema de alarma, incluso el cierre centralizado. Por eso es importante que el propietario del vehículo se fije bien que las puertas hayan quedado cerradas tras activar la alarma.

Si los ladrones logran su propósito, pueden abrir los autos sin forzarlos, como ocurrió en el caso. Y se llevan todo lo que encuentran en el habitáculo. De ahí la recomendación de no dejar nada de valor que pueda tentarlos.