Acomodador de equipaje revela el grave error que comete la gente para no perder sus valijas

Con esto, explicó que, si una persona vacaciona en Europa y su valija debe estar allí, pero la dirección de su etiqueta de rastreo es en América, ellos no podrán resolver el percance. “Lo que recomiendo es poner la dirección de donde te hospedas en una etiqueta y pegarla en la maleta, así si aparece en otro lugar, pueden enviarla a la dirección de la etiqueta lo antes posible”, sugirió.

Valijas, aeropuerto.

El riesgo de poner la dirección en el equipaje

El tema de la logística de las terminales no es la única razón por la que se recomienda no dejar expuesta una dirección particular. Un experto citado por el diario The Sun dijo que si las llaves vienen dentro de la valija y una persona la encuentra, entonces tendrá acceso directo a su hogar.

En cambio, recomendó otras alternativas que son efectivas y menos riesgosas: “No incluya la dirección de su casa en las etiquetas de equipaje. Vaya a lo seguro usando etiquetas de equipaje electrónicas o enumerando solo su información de contacto básica en una etiqueta de equipaje. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que, si puede evitar incluir la dirección de su casa, será menos probable que sea objeto de un robo mientras está fuera”.

Valijas.

Por otro lado, Richard Clive Rowlands, un viajero citado por el mismo medio, agregó que tiene algunas recomendaciones para todas las personas que algún día pierdan sus valijas. Además de no poner en ellas la dirección, sugirió comprarlas de colores llamativos, ya que serán más fáciles de identificar tanto para el personal de los aeropuertos como para sus dueños.