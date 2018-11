Acoso sexual y guerra

Tres años y medio después, Sol Pérez reveló que fue acosada sexualmente en Combate. La ex chica del clima que renunció a ese reality aseguró que muchas veces le pedían “besitos”. “Era una situación constante. Me decían ‘dame un besito, dame un besito. Si me das un besito no te nominamos’. Lo hablé con la producción en su momento y nada. Decidí renunciar no sólo por eso, sino por un montón de otras cosas”, contó Sol en Los ángeles a la mañana.