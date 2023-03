Acusan al portero de un colegio de abusar de un nene: "Un niño grande me tocó":

Luego de insistir en varias oportunidades, el nene confesó que “un niño grande” lo había manoseado. Su madre rompió en llanto y la propia víctima trató de consolarla: “Me pedía que no me ponga triste, pero yo le decía que estaba mal lo que le habían hecho”, detalló.

Tras el estremecedor relato, los papás del menor lo llevaron a un hospital para que sea revisado por el pediatra. Según el relato de la mujer, cuando el médico trató de revisarlo el nene volvió a desesperarse y gritaba que no lo revisaran más.

El especialista corroboró el abuso y explicó que no se trató de un episodio de acceso carnal pero sí “un manoseo”. “En el hospital gritaba porque le dolía mucho. Él estaba desconsolado, gritaba que no quería volver otra vez a la escuela”, contó la mujer.

La fiscal Karina Guyot está a cargo de la causa, los padres le mostraron el audio que habían grabado con las preguntas que le habían hecho al nene. Ahí, encontraron una revelación clave: “Nos dijo que estaba describiendo a una persona grande que sería el portero porque dijo que tenía una chaqueta morada y guantes”, contó su mamá.

El docente fue apartado de la escuela. Decenas de padres se concentraron en la puerta del colegio para acompañar al reclamo de la familia.

“Mi hijo no come, tiene pesadillas y no puede dormir. Yo lo único que quiero es que haya justicia, porque yo puedo sacarlo del colegio, pero ahí quedan otros nenes. Mi hijo por suerte pudo hablar, pero otros nenes capaz no pueden hacerlo y eso es gravísimo”, expresó la mamá del nene.