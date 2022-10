Acusan de ladrona a Estefi Berardi: "Se lleva todas mis..."

Además de contar lo que le pasa a los famosos, LAM suele ser el escenario de noticias en vivo, ya que si algo destaca a las Angelitas es en ser personajes muy polémicos, que no se quedan calladas con nada y que suelen decir todo lo que piensan. Sin embargo, esta vez una de ellas, Estefi Berardi , fue la que recibió las críticas de una persona ajena al programa, siendo denunciada por robo en vivo.

“Tenés muchos fans”, la elogió el conductor del programa. “Si, de repente tengo muchos fans”, aseguró la joven. “Tiembla Estefi Berardi, me encanta”, agregó Ángel. “¿Cómo es tu cuenta?”, le preguntó interesada Estefi Berardi. “Ya sabés cuál es mi cuenta”, le respondió molesta Pochi.

ESCANDALO ESTEFI BERARDI ACUSADA DE LADRONA LAM.mp4 Fuente: Twitter

“¿Te roba ella?”, le preguntó Ángel. “No me arroba, me roba”, aseguró la influencer sorprendiendo a todos. “Confirmada mañana de Angelita, mañana traé todas las pruebas y mostramos como te chorea Estefi Berardi”, le dijo Ángel divertido.

Lo que parecía ser una acusación momentánea, siguió en las redes sociales, cuando la propia Estefi Berardi contestó una pregunta de sus seguidores.

Estefi Berardi roba 2.jpg

“¿Qué pensas de Gosipeame que dice que estuviste cortante ayer con ella y que te adjudicaste información de ella?”, le preguntó un fan a Estefi Berardi. “No sé quién es, en mi vida la vi. No le conozco la cara”, respondió la Angelita. Gossipeame tomó captura de la respuesta de la panelista y agregó: “Bueno, puede ser que no me conozca, a mi cuenta seguro…”.

Luego, puso una grabación en donde la nombraban en Mañanísima, el programa donde también trabaja Estefi Berardi. Allí, no sabían como mencionarla, pero claramente la nombraban.

“Es Gossipeame, pero pueden decirme Pochi, Pochi de Gossipeame, Pochis Gossip… Igual dije que ella podía no saber quién era yo, porque no me muestro mucho, pero sobre la cuenta sabe seguro. Igual le tomo el consejo”, agregó la influencer.