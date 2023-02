Acusan a Neymar de ser uno de los peores negocios de la historia del PSG y Mbappe lo quiere lejos

Luego de lo que fue una mala semana para el PSG, en donde perdió contra el Bayern Munich por la Champions por 1 a 0, los problemas someten al equipo y Neymar no queda exento, sino que al contrario, los cañones apuntan a él. Es que lo que costó su pase, su comportamiento fuera de la cancha y sus lesiones, lo ponen en el ojo de la tormenta.

La derrota del PSG por Champions exponen a Neymar por su floja actuación. Es que en un partido clave no fue el que pretenden los directivos del club y esto le trajo reproches y enfrentamientos puertas adentro de parte de Luis Campos, director deportivo, que ingresó al vestuario y acusó a los jugadores de que les faltó agresividad.

Neymar-vs-Mbappé.avif

En este contexto, se lo vio al brasileño comiendo en un local de comida rápida y saliendo de fiesta luego del partido perdido. Así fue cómo declaró la guerra en el vestuario, por lo que su continuidad corre peligro, ya que se sabe que la opinión de Mbappé es fundamental para el armado del equipo, ya que así lo disponen los dirigentes.

Sin embargo, pese a que Mbappé lo quiere fuera del club, las ofertas por Ney no llegan. En su momento, el PSG había desembolsado 222 millones de euros por su pase, sumado a los 36.000.000 de euros de su contrato hasta 2027. El problema es que hoy en día, su ficha no superaría los 75 millones de la moneda europea, por lo que la pérdida sería enorme.

Neymar-Comida Rápida-y-poker.jfif

Como si todo esto no fuera poco, sus fiestas nocturnas hicieron enojar a los vecinos, quienes no dudaron en exponerlo. “Alguna vez fueron demasiado lejos con las fiestas. Trajo carpas, una orquesta, todo un sistema de sonido. Vivo al otro lado de la calle y mis ventanas temblaban”, manifestó enojado el alcalde de Bougival, Luc Wattelle.

Pero no fue el único, ya que una vecina también le apuntó: “Escuchamos todo, cuando vivimos a 600 metros de distancia. Esta persona no tiene respeto; el hecho de que sea Neymar no lo disculpa. Algunas de esas fiestas duraron 48 horas”.

El Tobillo de Neymar.jfif

Ahora, en el partido que el PSG le ganó al Lille por 4 a 3, Neymar marcó un gol pero se retiró en camilla por una molestia en el tobillo que preocupa de cara al partido de vuelta frente al Bayern Munich en 17 días.