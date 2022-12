Acusan a un zapalino de realizar estafas con chivos y corderos

“Este hombre lo que hace es mandar fotos de los animales y pide la mitad del valor como seña. Luego no trae la mercadería argumentando que sus padres murieron en un accidente de tránsito y envía una foto de un siniestro”, contó uno de los damnificados a La Angostura Digital.

La más reciente víctima, aportó una foto que Valdebenito le envió asegurando que se trataba del accidente, sin embargo, esta se trata de un choque ocurrido en el 2019 en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 129. Ante estas circunstancias, el vecino realizará la denuncia en el Juzgado Multifueros de Villa La Angostura.

La triste historia que movilizó a los neuquinos, pero era una mentira

El 2 de mayo de 2019 LMN publicó una nota en la que desmenuzaba la mentira que Valdebenito había creado para conmover a las personas y sacarles su dinero. Todo el relato estaba cimentado en el dolor de un padre que perdió a su pequeña hija por una enfermedad coronaria. Una increíble historia que desató la solidaridad desde Buenos Aires a Neuquén para que pudiera llegar al sepelio de su hija.

Todo era mentira. El engaño de un estafador, que cosechos un sinfín de denuncias a lo largo y a lo ancho de la provincia mediante los cuales se supo que no era padre, no estaba casado y no tenía una pequeña hija enferma. Entre sus víctimas se cuentan hasta funcionarios provinciales.

Así continuó con su raid de mentiras para despertar la solidaridad de las personas hasta que en una de las personas que le creyó publicó en sus redes sociales la triste historia y pidió ayuda para él, pero no contó con que vecinos de Zapala lo reconocerían y sacarían a toda la comunidad de su engaño.