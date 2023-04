Acusaron al conductor con discapacidad que chocó y mató a un motociclista

combi (2).jpg

En este sentido, de acuerdo con la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2022, a las 8:45, en la calle Ignacio Rivas a metros de la intersección con calle Tunuyán de la ciudad de Neuquén.

"En estas circunstancias, N.C.R.P manejaba un vehículo Mercedes Benz modelo Sprinter por Ignacio Rivas con sentido sur mientras que Jorge Exequiel Flores conducía una motocicleta Honda Titán por la misma vía pero en sentido contrario", detalló el fiscal en la audiencia de este martes. Así, agregó que en un momento, el acusado "realizó una maniobra hacia su izquierda y cambió de carril de forma imprudente", colisionando a la motocicleta que salió despedida y quedó a 23 metros del lugar del siniestro.

La víctima, Jorge Flores, impactó con un cesto metálico, quedó gravemente lesionado y murió luego en el hospital el 22 de diciembre, justo el día de su cumpleaños. Ante el fallecimiento, la causa cambió de la Fiscalía de Actuación Genérica a la de Homicidios.

Finalmente este martes se llegó a una audiencia de formulación de cargos. La abogada querellante que intervino en representación de la familia de la víctima, adhirió al pedido de la fiscalía en todos sus términos.

A su turno, el abogado defensor indicó que "los palos no eran para manejar los pedales, sino para poner en la rueda", confió Camila, la cuñada de Jorge en comunicación con LM Neuquén. Los dichos del letrado no quedaron claros para la familia de la víctima, ya que "los palos están remachados y no es que se puedan sacar para poner en las ruedas. No entiendo que quiso decir el abogado".

Finalmente, tras escuchar a todas las partes, el juez de garantías a cargo de la audiencia avaló los cargos y fijó el plazo para que la fiscalía concluya la investigación en cuatro meses. Asimismo, le retuvo la licencia de conducir al acusado y ordenó que entregara la camioneta, que será puesta a disposición de la fiscalía en el amrco de la causa.

Esto último trajo algo de alivio a la familia de la víctima, que se manifestó afuera de Ciudad Judicial en reclamo de Justicia. Los padres y el hermano mayor de Jorge (Inés Gutiérrez, Esteban Flores y Marcos Flores, respectivamente) pudieron estar presentes en la sala y al terminar la audiencia, les comunicaron al resto de familiares y amigos lo sucedido.

"Se le retuvo la licencia de conducir y el vehículo", sostuvo Camila y agregó que pese "a la lentitud de la justicia, cosa que entendemos, estamos bastante conformes porque el tipo seguía manejando y eso lo tenían haber hecho desde el momento cero".