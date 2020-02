Acusaron a un camionero por el choque e incendio en Siete Lagos

Según la fiscalía, el camionero conducía “sin el cuidado y prevención necesaria y a una velocidad que no le permitió mantener el total dominio del vehículo, generando así un riesgo no permitido”. Además, para el fiscal a cargo, Adrián De Lillo, el hombre no tuvo en cuenta las particularidades de la ruta al existir una pendiente y una curva pronunciada, la existencia de doble línea amarilla, las condiciones climáticas y las particularidades del rodado, que se encontraba cargado de combustible.

Choque-camion-cisterna fuego accidente siete lagos El impresionante choque ocurrió el 26 de julio del 2019 sobre la Ruta 40. Federico Soto

La tragedia vial se produjo cuando los neumáticos del camión perdieron adherencia y el conductor intentó continuar el trayecto, dio un giro a la derecha y volcó, invadiendo el carril contrario de circulación. Por allí transitaba un auto conducido por Gladys Edith Carrión Soto -estaba acompañada por otras personas-, quien murió en el momento. El vehículo fue arrastrado por el camión y se prendió fuego al caer combustible. Luego, el camión continuó su trayecto durante 25 metros y chocó a una camioneta del EPEN conducida por Octavo Hermosilla quien circulaba con otros operarios. La camioneta también fue consumida por el fuego y Hermosilla murió al día siguiente.

Los delitos que la fiscalía le atribuyó al camionero son homicidio producido por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, agravado por causar más de una víctima fatal, lesiones graves producidas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, agravadas por causar más de una víctima y lesiones leves producidas por imprudencia y antirreglamentariedad.

Además de provocar la muerte de dos personas, el acusado provocó lesiones de distinta gravedad a cinco personas e inutilidad para sus tareas habituales.

