Adabel Guerrero mostró su compra más provocadora: un juguete sexual con bluetooth

En la página oficial de la marca que se encarga de distribuir el juguete, se puede ver que cuesta alrededor de 70 mil pesos. El elevado precio fue una cuestión que muchos usuarios criticaron, aunque la mayoría halagó a Adabel por su belleza y simpatía.

Recordemos que no es la primera vez que Adabel Guerrero es noticia por alguna particularidad en redes. El año pasado, tras la final de La Voz Argentina (Telefe), el canal puso al aire rápidamente a Natalia Oreiro con “¿Quién es la máscara?”, un formato novedoso para Argentina y que ha tenido éxito en otros países como Uruguay y Chile, pero que en nuestro país no estaría funcionando como lo esperaban las autoridades del canal.

El objetivo del reality es que los famosos escondan su identidad y el jurado no los descubran para seguir en competencia, pero Adabel Guerrero metió la pata cuando respondió a la inquietud de una fanática del programa en Twitter.

En las últimas horas, la participante reveló su identidad y descolocó a varios fanáticos del ciclo al contar que es quien está detrás de Mamba. "Mamba interpreta "Don’t start now" de la gran DUA LIPA... qué difícil, ¿quién está ahí debajo? #QuienEsLaMáscara", había escrito la cuenta oficial del programa en la red social del pajarito.

Los fans del programa no podían creer que la rubia había develado su participación en el reality cuando hay total hermetismo de quiénes son los famosos detrás de los excéntricos personajes y trató de enmendar el gravísimo error. "Me equivoqué en la respuesta. Pensé que preguntabas si era yo la que te estaba respondiendo @BelenIrigoyen. La de la máscara no soy yo, no lo diría si fuera yo", dijo.

Las reglas de "¿Quién es la máscara?" obligan a los concursantes a mantener en incógnito su identidad. Es más, cada participante es escoltado por el equipo de seguridad de Telefe y tienen prohibido retirarse sus máscaras.