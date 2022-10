Adicción al celular: cómo detectarla y los mejores hábitos para superarla

- El celular tiene que estar siempre cerca de uno.

- Se mira constantemente.

- Se mira el celular apenas se despierta y también cuando se acuesta.

- La batería no dura ni un día.

- Se lleva el celular con uno mismo a todas las partes.

- La persona siente que el celular tiembla constantemente en su bolsillo.

- Se desayuna, almuerza y cena con el teléfono.

- Se retrasan tareas porque se encuentra con el celular.

Si se tiene estas características, podría tratarse de un caso de Nomofobia: miedo irracional a salir de casa sin el teléfono celular.

Adicción al celular.

Hábitos para superar la adicción al celular

- Poner el celular en “Modo Avión” o en “No molestar”: De esta manera no se recibirá ninguna llamada ni mensaje. Este puede ser un buen truco para que una persona se acostumbre a llevar el celular pero no estar mirándolo constantemente al no escuchar la llegada de ninguna notificación. Otra opción es poner el celular en modo “No Molestar”. Con esta configuración tampoco llegarán notificaciones ni llamadas, pero si se saca el teléfono para mirarlo aparecerá todo lo que haya llegado. Además, el modo ‘No Molestar’ puede programarse y decidir el horario en el que se quiere activar.

- Desactivar las notificaciones del celular: De esta manera, se podrán elegir qué notificaciones el usuario quiere que lleguen y cuáles no. Se pueden optar porque sólo lleguen las llamadas y WhatsApp pero ninguna notificación de las diferentes redes sociales. Así se atenderá solo a lo importante y no perder horas y horas en las estas plataformas. Para cambiar la configuración de las notificaciones hay que: - En iOS, ir a ‘Ajustes’ → ‘Notificaciones’ → Aquí se deberá entrar aplicación por aplicación e ir desactivando. Mientras que en Android se deberá ir a ‘Ajustes’ → ‘Notificaciones’ → Donde se puede leer ‘Todas’ simplemente hay que desactivarlas.

- El celular, cuanto más lejos mejor: Si el lector es una persona que necesita mirar el celular cada dos segundos aunque no le haya llegado ninguna notificación, lo mejor que se puede hacer es no llevarlo encima. Consejo: hay que dejarlo en casa, en el auto, en el cajón del escritorio. Eso sí, se necesitará mucha fuerza de voluntad para hacer esto. Al principio será muy duro, pero pasadas unas horas se podrá ver cómo uno se siente más relajado por no tener que estar pendiente a todas horas del teléfono y la sensación de ansiedad desaparecerá.

- No usar el celular durante las comidas: Este comportamiento, además de no disfrutar de la comida, es una falta de respeto hacia las demás personas con las que se comparte la mesa. Entonces, hay que dejarlo a un lado. Se descubrirá que se podrá disfrutar de un buen rato con la familia, amigos, e incluso la pareja. Para no mirar el teléfono mientras se come o cena hay que ponerlo en silencio y dejarlo alejado de uno.

Adicción al celular.

- Borrar aplicaciones inútiles: Es común que el teléfono se llene de aplicaciones inútiles que sólo le hacen perder tiempo, así que será mejor borrarlas. Solo hay que quedarse únicamente con aquellas que se utilicen de verdad y sirvan para algo.

- Silenciar los grupos de WhatsApp: Es común tener muchos grupos; del trabajo, amigos de la universidad, y que a cualquiera le encanta estar informado de todo, pero también se sabe que los grupos llegan a ser muy agobiantes. Por lo que silenciar estos grupos se convertirá en una relajación.

- Tener autocontrol: Los hábitos no pueden cambiarse de un día para otro, por eso se necesitará de toda tu fuerza de voluntad y mucho autocontrol para dejar de depender del celular y empezar a usarlo de manera responsable. Pero si uno se lo propone en serio, se podrá conseguir.