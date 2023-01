Adolescente borracho y en el auto de su papá: volcó y se le prendió fuego

Un joven de 17 años volcó este sábado por la noche mientras viajaba entre Chos Malal y Andacollo por la ruta provincial 43 y, como producto del accidente, el auto de su papá se incendió y sufrió pérdidas totales. Aunque no se pudo determinar la mecánica del accidente, cuando el adolescente fue trasladado al hospital, los médicos constataron que estaba en estado de ebriedad.

auto incendio chos malal.jpg

Vázquez aclaró que el joven no sufrió lesiones de consideración. Sin embargo, los médicos del centro de salud confirmaron que el adolescente estaba en estado de ebriedad. "No hizo una prueba de alcoholemia así que no se pudo determinar el dosaje", explicó el comisario.

A pesar del trabajo de los bomberos, las pérdidas materiales fueron totales. Ahora, el coche será devuelto al propietario, el padre del adolescente. Además, el hombre recibirá una multa por parte del Juzgado de Faltas de Chos Malal por ceder el vehículo a un menor de edad sin licencia.

Si bien el joven aclaró que tenía una licencia provisoria, que se entrega a menores de edad con autorización de sus padres, no pudo presentar el carnet. Según detalló, el plástico se habría quemado dentro del vehículo, por lo que aún resta verificar el dato, que será analizado por el Juzgado de Faltas a la hora de labrar la infracción.