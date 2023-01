Adoptó una chancha de mascota, pero se la quería comer a la parrilla

Unos días después de la adopción, se viralizó un mensaje en un grupo de WhatsApp de mini pigs donde un participante contó que un hombre había adoptado a una chanchita y se la había comido.

En el mensaje detalló que a un conocido le dieron una mini pig como mascota y que cuando estaba regresando de ir a buscarla mandaba fotos de la chanchita al grupo de amigos avisando que preparen el agua caliente para pelarla y ponerla a la parrilla.

Minutos después de adoptarla, Medina subió una foto junto a su “nueva mascota” a Instagram. “Con la chanchi”, escribió junto a una selfie que se sacó con el animal. La publicación generó más indignación entre los defensores de los derechos de los animales que lo tildaron de “psicópata”.

La dueña, indignada y a la vez conmocionada por la situación, contó que el hombre le mandaba videos de la chanchita jugando con sus hijas.

Según pudo saber Clarín, Medina reconoció que lo estaban acusando de matar a una chanchita pero se defendió. “Yo no tengo nada que ver. Es un error informático”, sostuvo.

Además, aseguró que un estudio de abogados especializado en delitos informáticos “está accionando en el caso en contra de todas las amenazas informáticas” que está recibiendo él y su familia. También negó haber adoptado a Roma a pesar de su propia publicación en las redes. A pesar de todo, el hombre fue denunciado penalmente.

Por su parte, la dueña original llamó al hombre y le preguntó por el animalito, a lo que Facundo le contestó que ya no la podía tener más y que se la había dado a otra persona. Sin embargo, le dijo que Roma ya “no estaba más en este plano”.

“Intenté comunicarme para ver cómo estaba en su nueva casa, que me manden fotos y después me enteré de esto por el grupo”, relató la dueña de Roma. “Me quiero matar. No lo puedo creer. Es muy cruel, me siento muy mal”, concluyó.