Adrián Pallares contó qué pasó en La Nación+ con la llegada de Viviana Canosa

Luego del hecho, la periodista estuvo como entrevistada en el programa de El Trece Socios del Espectáculo, donde habló acerca de su debut en su nueva casa: “fue un debut muy especial porque estaba muy en paz, así que me encantó. Es una hora y se me pasa rapidísimo, me ofrecieron este horario (las 23hs) por ser la nueva era lo que me correspondía”.

“Lideramos la franja de los canales de noticias, estoy chocha, hago lo que me gusta que sea lo más importante y eso no tiene precio”, contó Viviana acerca del buen desempeño que tuvo en su inicio en LN+.

Sin embargo, lo más interesante se dio luego de la nota, donde Adrián Pallarés contó información de que existe una interna en el canal tras la llegada de Canoas: “Viviana está muy contenta con el tema del trabajo, con este regreso, y dijo una cosita que dijo acá fui al final de la grilla porque era la nueva”.

“Hemos contado que cuando llegó Canosa alguna molestia hubo, ahora con el rating que hace… Ayer me dijeron una sola palabra… Majul. Lo único que me dijeron es Majul, al que le va a agarrar caspa es a Majul”, cerró el conductor del programa de espectáculos y farándula.